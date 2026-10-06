Gobierno publica ABC del Plan de Choque en Salud: ¿cómo beneficia a pacientes y qué pasará con EPS?

El Plan de Choque en Salud tendrá una línea de crédito directo para las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, es decir, para las que atienden a trabajadores y personas con capacidad de pago y a quienes no pueden cotizar. El mecanismo dará hasta 12 meses de gracia y otros 12 para pagar la deuda, con una tasa equivalente al IPC, y exigirá auditorías, convenios de desempeño y pruebas de que los casos fueron resueltos.

La plata del Plan de Choque en Salud no se entregará sin condiciones a las EPS: los recursos estarán sujetos a que demuestren que los medicamentos, procedimientos y demás atenciones pendientes fueron efectivamente resueltos. El plan también establece seguimiento a los casos atendidos y prevé medidas correctivas si vuelven a quedar pendientes las mismas atenciones.

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El plan contempla ajustes o medidas sobre el mecanismo de financiación si una EPS recibe recursos y no resuelve los casos pendientes, especialmente si los mismos casos vuelven a aparecer como no atendidos.

El seguimiento al Plan de Choque en Salud estará a cargo de una Mesa Técnica de Control integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. También participarán como invitados permanentes la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y representantes de los pacientes.



La Mesa Técnica de Control verificará que los recursos se traduzcan en soluciones para los pacientes: que disminuyan los casos pendientes, se entreguen efectivamente los medicamentos y se realicen los procedimientos. También revisará los giros, el cumplimiento de los compromisos y que los mismos casos no vuelvan a quedar pendientes.

Pacientes de EPS. Foto: archivo Blu Radio.

El Plan de Choque contempla mesas de conciliación para que las entidades de salud aclaren cuánto se deben entre sí y definan cuáles son las cuentas pendientes. El objetivo es ordenar esas deudas y facilitar que los recursos lleguen de manera más organizada a la prestación de los servicios de salud.

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El Plan de Choque no se limita a atender los problemas más urgentes. También contempla medidas para el mediano plazo, con reglas más claras para el sistema de salud y seguimiento para verificar que se cumplan los compromisos.

En el mediano plazo, el Ministerio de Salud plantea definir una UPC suficiente para 2027 y los años siguientes, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y fortalecer las finanzas de EPS, IPS y demás actores del sistema. También propone mejorar el uso de los recursos, comprar medicamentos de alto costo de manera centralizada, usar sistemas de información que permitan compartir datos y fortalecer la red pública de hospitales.

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A cambio, el Ministerio de Salud exigirá a los actores del sistema cuentas claras, información transparente y un uso eficiente de los recursos. También pedirá resultados medibles en la atención de los pacientes, menos quejas y que los reclamos se resuelvan antes de llegar a una tutela, además de una mejor respuesta de los hospitales.

Más de 177.000 pacientes registran avances en la entrega de medicamentos del Plan de Choque en Salud. Entre los grupos priorizados están personas con VIH, cáncer, trasplantes y mujeres en gestación, por la necesidad de mantener sus tratamientos. También se han resuelto 120.586 procedimientos médicos para 70.623 pacientes, informó el Ministerio de Salud.