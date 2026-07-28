Aumentan recompensa por ‘Julito’, el adolescente sicario que siembra terror en Santander

Las autoridades reforzaron la búsqueda de alias ‘Julito’, un joven de 18 años señalado de integrar estructuras dedicadas al sicariato en el área metropolitana de Bucaramanga.

La recompensa por información que conduzca a su captura fue elevada a 70 millones de pesos, como parte de la estrategia para ubicar al presunto responsable de varios hechos violentos ocurridos en Bucaramanga y Floridablanca.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el joven es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región y estaría vinculado con varios homicidios registrados en los últimos meses. Las investigaciones son adelantadas de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general William Quintero Salazar, indicó que el objetivo es lograr su captura en el menor tiempo posible para evitar que continúe participando en acciones criminales.



“Sabemos que sigue con esa intención de seguir afectando la vida de algunas personas en Bucaramanga y Floridablanca. Por eso es imperioso capturarlo en el menor tiempo posible y sacarlo de circulación”, manifestó el oficial.

Según las autoridades, alias ‘Julito’ continúa movilizándose por distintos sectores del área metropolitana para evadir los operativos policiales y, además, estaría intimidando a varios ciudadanos.

“Está en Bucaramanga y necesitamos que nos ayuden con información para capturarlo porque sigue moviéndose en diferentes sectores y amenazando a personas. Es el delincuente más peligroso que tenemos en el área metropolitana y tenemos que sacarlo de circulación”, agregó el brigadier general Quintero.

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Con el incremento de la recompensa a 70 millones de pesos, la Policía busca incentivar la colaboración de la comunidad para obtener información que permita establecer el paradero del presunto sicario.