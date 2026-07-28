“Es falso”: transportadores niegan acuerdo para reactivar cobro de peajes en Santander

El anuncio del Invías sobre un acuerdo para reactivar el cobro en tres peajes de la Ruta 45A fue rechazado por el líder del comité de Transportadores de ese corredor vial. Su vocero, Deiby Cárdenas, aseguró que no existe ningún compromiso firmado con la entidad y afirmó que las talanqueras permanecerán levantadas mientras no haya soluciones al deterioro de la carretera.

Cárdenas señaló que, como principal representante del comité, nunca suscribió un acta o acuerdo con el Instituto Nacional de Vías para restablecer el recaudo en los peajes. "Para mí eso es falso. En ningún momento he firmado algún acuerdo con Invías o con algún ente público de que vamos a bajar talanqueras", manifestó.

Según el Invías, de acuerdo con lo concertado durante una mesa de diálogo realizada en la Procuraduría Regional de Santander, los peajes de Curití y Los Curos volverán a operar el próximo 30 de julio, a partir de las 12:00 del mediodía, mientras que el peaje de Río Blanco retomará el cobro el 31 de julio, también desde el mediodía.

El líder recordó que la protesta comenzó el 6 de octubre de 2025 y ya supera los nueve meses. Según explicó, la manifestación se mantiene por el mal estado del corredor entre Zipaquirá y San Alberto y por la exigencia de que los recursos recaudados en los peajes se reflejen en obras de mantenimiento e intervención de los puntos críticos de la vía.



Frente a la reunión realizada el pasado 24 de julio en Bucaramanga, convocada por la Gobernación de Santander y desarrollada en la Procuraduría, Cárdenas indicó que no asistió al encuentro y negó que allí se hubiera alcanzado un acuerdo con los transportadores para restablecer el cobro. Aseguró que el propósito de esa mesa era retomar el diálogo con Invías, luego de que, según dijo, la entidad suspendiera las conversaciones el pasado 5 de junio.

El dirigente sostuvo que Invías no ha cumplido los compromisos adquiridos para intervenir los puntos más afectados del corredor y citó como ejemplo la emergencia en el sector de Pescadero, donde la pérdida de banca mantiene restringido el paso de tractocamiones desde hace varias semanas.

"Lo único que hicieron fue restringir el paso de carga pesada y eso terminó afectando la economía de restaurantes, hoteles, lavaderos y otros negocios que dependen del transporte. No han solucionado el problema ni han llevado la maquinaria necesaria", afirmó.

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El vocero también respondió a las cifras entregadas por Invías sobre las pérdidas por la suspensión del recaudo. Señaló que, si la entidad asegura haber dejado de percibir cerca de 98.000 millones de pesos durante la protesta, también debe explicar en qué fueron invertidos los recursos obtenidos durante los años anteriores en que sí operaron los peajes.

Finalmente, Deiby Cárdenas convocó a transportadores, comerciantes y habitantes de la zona a participar en una concentración programada para el próximo jueves, a las 9:00 de la mañana, en el peaje de Curití. Allí, aseguró, reiterarán que las talanqueras continuarán levantadas hasta que el Gobierno Nacional ejecute obras que garanticen la recuperación del corredor vial y anunció que esperan discutir soluciones con el gobierno entrante, al considerar que la actual administración no atendió las necesidades de la Ruta 45A.