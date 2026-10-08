Floridablanca instala 140 nuevas cámaras, varias con reconocimiento facial

Floridablanca avanza en la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia que contará con más de 140 cámaras, algunas de ellas con tecnología de reconocimiento facial, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades.

La información fue entregada por Andrés Ardila, secretario del Interior de Floridablanca, quien explicó que la instalación de los postes para las nuevas cámaras ya comenzó en diferentes sectores de la ciudad. El proyecto, que se gestiona desde 2024 ante el Ministerio del Interior, contempla además la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de monitoreo en las instalaciones de la Policía en Papi Quiero Piña.

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Según el funcionario, este será un centro con tecnología avanzada desde el cual se podrán visualizar las nuevas cámaras y las 314 que ya están instaladas en el municipio. De esta manera, Floridablanca tendría más de 450 cámaras conectadas al sistema de vigilancia.

La intención de la administración municipal es que el centro opere las 24 horas con policías encargados de observar las imágenes y detectar situaciones que puedan representar un riesgo para los ciudadanos.



“El delito se debe prevenir. No podemos decir: vamos a judicializar. Lo que vamos a hacer es que la Policía haga lo que le corresponde como misionalidad, que es prevenir el delito”, explicó Ardila.

El secretario señaló que las cámaras también serán una herramienta para identificar a personas que puedan estar involucradas en actividades como distribución de drogas, seguimiento a ciudadanos o hechos relacionados con otros delitos, además de aportar material probatorio para las investigaciones de la Policía y el CTI.

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Ardila aseguró que en lo corrido del año se han registrado 793 capturas en Floridablanca. De ese total, aproximadamente 700 se produjeron en flagrancia, mientras que unas 93 correspondieron a órdenes judiciales.

La Alcaldía de Floridablanca anunció la instalación de 140 nuevas cámaras para fortalecer la seguridad del municipio. "Se han registrado más de 700 capturas por diferentes delitos", dijo el secretario del Interior Andrés Ardila #MañanasBlu pic.twitter.com/UjT06xES9q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2026

Sin embargo, cuestionó que una proporción importante de las personas capturadas no permanezca privada de la libertad después del proceso judicial.

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“Un 80 % de los capturados termina en libertad, mientras que entre el 10 % y el 20 % queda con medida intramural. Por eso la importancia de este sistema de cámaras para detectar a los presuntos delincuentes y también para recolectar pruebas que permitan fortalecer los procesos de judicialización”, indicó el funcionario.

El proyecto representa una inversión superior a $9.500 millones, con recursos aportados por el municipio y el Ministerio del Interior.

La meta de la administración es seguir ampliando el sistema hasta superar las 5.000 cámaras en Floridablanca, con el argumento de que una mayor presencia de videovigilancia puede generar un efecto preventivo frente a los delincuentes.