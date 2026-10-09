Emotivo ascenso póstumo a policía que murió al frustrar un robo en joyería de Bucaramanga

En medio de un emotivo homenaje, la Policía Nacional rindió tributo a la memoria de Fredy Francisco Leal Briceño, el uniformado que perdió la vida mientras intentaba frustrar un asalto a una joyería en Bucaramanga. Como reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional, recibió de manera póstuma el grado de subcomisario.

La ceremonia se realizó en Bucaramanga, donde la institución destacó los años de servicio del uniformado y los principios que marcaron su carrera policial, entre ellos la disciplina, la lealtad y el compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

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El ascenso póstumo representa un reconocimiento a su trayectoria y un homenaje a su memoria, que permanece ligada a uno de los episodios de violencia que conmocionaron a la capital santandereana en noviembre de 2025.

“Hoy honramos a un policía que dejó una huella imborrable en nuestra Institución. Este ascenso póstumo simboliza nuestro respeto y gratitud por su servicio y nos recuerda que el legado de quienes entregaron su vida por Colombia permanece en cada generación de policías”, manifestó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Hay grados que se reciben con la memoria de quienes nunca regresaron. Hoy honramos a los policías que entregaron su vida cumpliendo el deber y a las familias que mantienen vivo su legado. Su servicio permanece en la memoria de la Institución. #DiosYPatria #AscensosPolicía2026 pic.twitter.com/WL7w6R7b8w — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) October 8, 2026

Más de dos décadas de servicio a la Policía

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Fredy Francisco Leal Briceño ingresó a la Policía Nacional en 2002 y dedicó gran parte de su carrera a la investigación criminal y las operaciones especializadas. Se desempeñó en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), integró el Grupo de Operaciones Especiales Antiterroristas (GOES) y trabajó en la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con reseñas publicadas por medios de comunicación tras su muerte, el uniformado acumuló más de 60 cursos y certificaciones relacionados con investigación criminal, criminalística, operaciones especiales y derechos humanos. También recibió más de 20 condecoraciones y reconocimientos durante su trayectoria.

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Pero más allá de su trabajo como investigador, Leal Briceño era esposo y padre de familia. Su muerte dejó un profundo vacío entre sus seres queridos y compañeros de institución, quienes destacaron su compromiso con la profesión policial.

Murió cuando intentaba impedir un asalto

El uniformado perdió la vida el 29 de noviembre de 2025, durante un intento de hurto a una joyería ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, en el sector de Cabecera.

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Según la información divulgada tras el hecho, investigadores de la Policía adelantaban labores para verificar una posible acción delictiva. En medio del operativo se produjo un intercambio de disparos con los presuntos asaltantes, durante el cual Leal Briceño resultó gravemente herido y posteriormente falleció.

El caso derivó en investigaciones judiciales contra varias personas señaladas de participar en el intento de robo. La muerte del uniformado generó numerosas expresiones de solidaridad y homenajes en Bucaramanga.

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Un legado que permanece

Durante el homenaje más reciente, la Policía Nacional también extendió un mensaje de gratitud y solidaridad a los familiares del subcomisario, quienes hacen parte de este reconocimiento institucional.

La institución señaló que su memoria permanecerá vinculada a la historia de la Policía y que su ejemplo continuará inspirando a las nuevas generaciones de uniformados.

