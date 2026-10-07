Diez capturados por homicidio en Bucaramanga y el área metropolitana durante septiembre

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de 10 personas por su presunta vinculación con homicidios durante septiembre, lo que representa un incremento del 70 % frente al mismo mes del año anterior.

Del total de capturas, seis se realizaron mediante orden judicial y cuatro en flagrancia. Entre los resultados se destacan tres hombres señalados por las autoridades de desempeñarse presuntamente como sicarios, quienes fueron interceptados tras la reacción de los uniformados frente a hechos relacionados con violencia homicida.

Un hombre resultó herido tras un ataque sicarial registrado en el barrio La Cumbre, en Floridablanca. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro asistencial en un vehículo de la Policía Nacional. Autoridades investigan lo ocurrido #MañanasBlu pic.twitter.com/XQUYiaGwjo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

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El balance entregado por la Policía Metropolitana también muestra una reducción en los homicidios. Según el comandante de la Mebuc, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, durante septiembre los homicidios en Bucaramanga disminuyeron 50 % frente al mismo periodo del año anterior.

“Durante septiembre logramos reducir en un 50 % los homicidios en Bucaramanga y, al mismo tiempo, incrementamos en un 70 % las capturas por este delito en el área metropolitana”, señaló el oficial.



Policía de Bucaramanga reporta 473 capturas y 118 kilos de droga incautados en septiembre #MañanasBlu https://t.co/Nywof7EQXy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

La Policía atribuye estos resultados a la articulación de las labores de vigilancia, reacción e investigación criminal, con presencia permanente en los sectores priorizados y atención inmediata a los hechos de violencia.

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La cifra más reciente de homicdios en Bucaramanga y el área metropolitana es de 199 asesinatos acumulados entre enero y septiembre de 2026.

Las autoridades señalaron que esta estrategia busca no solo responder ante los casos de homicidio, sino también avanzar en su esclarecimiento y llevar ante la justicia a los responsables.

La Policía capturó en Girón a un hombre de 27 años por porte ilegal de armas en el balneario El Naranjo, vereda El Zancudo. La detención se produjo tras la alerta sobre la presencia de una persona armada en un establecimiento abierto al público #VocesySonidos pic.twitter.com/QslkeSMSU2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

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El balance de septiembre se conoce en medio de la preocupación por los hechos de violencia registrados en diferentes sectores de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. La Policía Metropolitana aseguró que mantendrá las acciones operativas y preventivas contra las estructuras y personas vinculadas con delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana.

La Policía indicó que continuará fortaleciendo la estrategia “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, con énfasis en prevención, reacción e investigación criminal.