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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Diez capturados por homicidio en Bucaramanga y el área metropolitana durante septiembre

Diez capturados por homicidio en Bucaramanga y el área metropolitana durante septiembre

Del total, seis fueron capturadas mediante orden judicial y cuatro en flagrancia. Entre los resultados aparecen tres hombres señalados como presuntos sicarios.

FOTO HOMICIDIO EN GIRÓN- CAPTURA DE VIDEO.jpg
FOTO: Homicidio en Bucaramanga- captura de video Policía
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de 10 personas por su presunta vinculación con homicidios durante septiembre, lo que representa un incremento del 70 % frente al mismo mes del año anterior.

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Del total de capturas, seis se realizaron mediante orden judicial y cuatro en flagrancia. Entre los resultados se destacan tres hombres señalados por las autoridades de desempeñarse presuntamente como sicarios, quienes fueron interceptados tras la reacción de los uniformados frente a hechos relacionados con violencia homicida.

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El balance entregado por la Policía Metropolitana también muestra una reducción en los homicidios. Según el comandante de la Mebuc, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, durante septiembre los homicidios en Bucaramanga disminuyeron 50 % frente al mismo periodo del año anterior.

“Durante septiembre logramos reducir en un 50 % los homicidios en Bucaramanga y, al mismo tiempo, incrementamos en un 70 % las capturas por este delito en el área metropolitana”, señaló el oficial.

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La Policía atribuye estos resultados a la articulación de las labores de vigilancia, reacción e investigación criminal, con presencia permanente en los sectores priorizados y atención inmediata a los hechos de violencia.

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La cifra más reciente de homicdios en Bucaramanga y el área metropolitana es de 199 asesinatos acumulados entre enero y septiembre de 2026.

Las autoridades señalaron que esta estrategia busca no solo responder ante los casos de homicidio, sino también avanzar en su esclarecimiento y llevar ante la justicia a los responsables.

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El balance de septiembre se conoce en medio de la preocupación por los hechos de violencia registrados en diferentes sectores de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. La Policía Metropolitana aseguró que mantendrá las acciones operativas y preventivas contra las estructuras y personas vinculadas con delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana.

La Policía indicó que continuará fortaleciendo la estrategia “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, con énfasis en prevención, reacción e investigación criminal.

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