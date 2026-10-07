En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fondo Milagro
Fomag
Lionel Messi
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Día sin Carro en el área metropolitana de Bucaramanga dejó 128 vehículos inmovilizados

Día sin Carro en el área metropolitana de Bucaramanga dejó 128 vehículos inmovilizados

La jornada, que se extendió durante siete horas, también dejó un aumento del 30 % en el uso del transporte público y una reducción en los niveles de PM2.5, según el balance de las autoridades.

Inmovilizaciones Bucaramanga Día Sin Carro.jpg
Blu Radio. Inmovilizaciones Bucaramanga Día Sin Carro //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Un total de 196 comparendos y 128 vehículos inmovilizados dejó la jornada de Día sin Carro y sin Moto que se realizó este martes 6 de octubre en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el balance entregado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, autoridad de transporte, Bucaramanga fue el municipio con mayor número de comparendos e inmovilizaciones, con 92 sanciones y 72 vehículos trasladados a patios.

Últimas noticias

Bandera ELN en Puerto Wilches.jpg
Santanderes

Recompensa de $50 millones tras aparición de bandera del ELN en Puerto Wilches, Santander

FOTO HOMICIDIO EN GIRÓN- CAPTURA DE VIDEO.jpg
Santanderes

Diez capturados por homicidio en Bucaramanga y el área metropolitana durante septiembre

Publicidad

En Piedecuesta fueron impuestos 48 comparendos y se inmovilizaron 47 vehículos, mientras que en Girón se reportaron 32 comparendos y seis inmovilizaciones. Floridablanca registró 24 sanciones y tres vehículos inmovilizados.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, calificó como positivo el comportamiento de la movilidad durante la jornada y señaló que en las calles se observó un bajo flujo vehicular, principalmente con presencia de taxis y transporte público convencional.

"El mensaje por parte de nosotros primero es agradecerles a todos los bumangueses que nos ayudaron a que este día se desarrollara de la mejor manera y no afectara el comercio en nuestro territorio. Recordarles a todos que la movilidad es una corresponsabilidad y acá ponemos todos”, señaló el director Manrique.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El Área Metropolitana también informó que, de acuerdo con las mediciones realizadas en los cuatro municipios, el uso del transporte público colectivo y de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo aumentó 30 % durante la jornada.

Publicidad

Además, se registró una mayor utilización del servicio de taxi, que operó con una capacidad de alrededor de 6.970 vehículos.

Lea también:

vino referencia licor afp.jpg
Santanderes

Bucaramanga amplía una hora el horario de venta de licor en las licoreras

foto motos policía Bucaramanga.jpeg
Santanderes

Policía de Bucaramanga reporta 473 capturas y 118 kilos de droga incautados en septiembre

Otro de los resultados reportados estuvo relacionado con la calidad del aire. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, informó una reducción en los niveles de PM2.5, uno de los contaminantes que genera mayor preocupación por sus efectos sobre la salud.

Publicidad

Las autoridades destacaron el comportamiento de los ciudadanos que acataron la medida y reiteraron que la movilidad es una responsabilidad compartida entre conductores, peatones, usuarios del transporte público y las instituciones.

Relacionados

Día sin carro

Bucaramanga

Santander

Movilidad

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad