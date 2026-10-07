Día sin Carro en el área metropolitana de Bucaramanga dejó 128 vehículos inmovilizados

Un total de 196 comparendos y 128 vehículos inmovilizados dejó la jornada de Día sin Carro y sin Moto que se realizó este martes 6 de octubre en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con el balance entregado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, autoridad de transporte, Bucaramanga fue el municipio con mayor número de comparendos e inmovilizaciones, con 92 sanciones y 72 vehículos trasladados a patios.

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En Piedecuesta fueron impuestos 48 comparendos y se inmovilizaron 47 vehículos, mientras que en Girón se reportaron 32 comparendos y seis inmovilizaciones. Floridablanca registró 24 sanciones y tres vehículos inmovilizados.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, calificó como positivo el comportamiento de la movilidad durante la jornada y señaló que en las calles se observó un bajo flujo vehicular, principalmente con presencia de taxis y transporte público convencional.



"El mensaje por parte de nosotros primero es agradecerles a todos los bumangueses que nos ayudaron a que este día se desarrollara de la mejor manera y no afectara el comercio en nuestro territorio. Recordarles a todos que la movilidad es una corresponsabilidad y acá ponemos todos”, señaló el director Manrique.

El Área Metropolitana también informó que, de acuerdo con las mediciones realizadas en los cuatro municipios, el uso del transporte público colectivo y de las rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo aumentó 30 % durante la jornada.

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Además, se registró una mayor utilización del servicio de taxi, que operó con una capacidad de alrededor de 6.970 vehículos.

Otro de los resultados reportados estuvo relacionado con la calidad del aire. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, informó una reducción en los niveles de PM2.5, uno de los contaminantes que genera mayor preocupación por sus efectos sobre la salud.

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Las autoridades destacaron el comportamiento de los ciudadanos que acataron la medida y reiteraron que la movilidad es una responsabilidad compartida entre conductores, peatones, usuarios del transporte público y las instituciones.