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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga amplía una hora el horario de venta de licor en las licoreras

Bucaramanga amplía una hora el horario de venta de licor en las licoreras

El nuevo horario aplica únicamente para la venta de licor para llevar o a domicilio y estará vigente hasta el 31 de octubre.

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Vino
Foto: referencia AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

A partir de la entrada en vigencia del Decreto 0348 de 2026, las licoreras de Bucaramanga podrán extender durante una hora su horario de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas, una medida que será aplicada de manera transitoria hasta el próximo 31 de octubre.

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La decisión modifica el horario establecido en el Decreto 0234 de 2026 para los establecimientos clasificados en la Unidad de Uso 9, correspondiente a las “licoreras que expenden bebidas alcohólicas sin permitir su consumo dentro del establecimiento ni en sus áreas adyacentes”, indica el Decreto.

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Con el nuevo horario, estos establecimientos podrán vender licor de domingo a jueves hasta las 3:00 de la mañana del día siguiente. Los viernes podrán funcionar hasta las 3:30 de la mañana, mientras que los sábados y las vísperas de festivo podrán hacerlo hasta las 4:00 de la mañana.

El decreto señala que la ampliación hace parte del plan piloto “Vive la Fiesta +Consciente +Bonita” y busca facilitar la actividad comercial de las licoreras y la atención de servicios a domicilio, bajo condiciones de control y convivencia ciudadana.

Sin embargo, la medida tiene una condición específica: el licor que se venda durante este horario es exclusivamente para llevar o para despacho a domicilio. No está permitido consumir bebidas alcohólicas dentro de la licorera, en sus zonas anexas ni en el espacio público ubicado alrededor del establecimiento.

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La Alcaldía de Bucaramanga explicó en el decreto que la medida tendrá un periodo de prueba durante el cual se evaluará su impacto y viabilidad. La vigilancia del cumplimiento estará a cargo de las secretarías de Salud y Ambiente, Planeación e Interior, junto con la Policía Nacional.

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Las demás disposiciones contempladas en el Decreto 0234 de 2026 se mantienen vigentes. La modificación empezó a regir desde su publicación y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

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