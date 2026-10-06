Día sin Carro redujo hasta 29% la contaminación del aire en Bucaramanga y su área metropolitana

El Día sin Carro y sin Moto sí tuvo un efecto en la calidad del aire del área metropolitana de Bucaramanga.

Leonel Enrique Herrera Roa, subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio de la CDMB, explicó que el análisis se concentró en el PM2.5, uno de los contaminantes de mayor relevancia para la salud pública, y comparó los registros obtenidos entre la medianoche y las 4:00 de la tarde de este martes con los de un día similar durante la semana de receso del año anterior.

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El comportamiento más significativo se presentó en el Colegio Gaitán, donde la reducción alcanzó el 29,1 %. En la estación del Club Unión fue del 16,3 %, mientras que en el Centro Cultural de Piedecuesta llegó al 7,1 %.

En el Hospital Local del Norte, la CDMB pasó de un promedio de 10,6 a 9,4 microgramos de PM2.5 por metro cúbico, lo que representa una reducción cercana al 11 %.



Además, mientras el año pasado en esa estación se registró durante la jornada un pico cercano a los 35 microgramos por metro cúbico, este martes los niveles no superaron los 15 o 16 microgramos, según el reporte preliminar.

Herrera Roa señaló que, aunque se trata de una jornada de apenas 18 horas, los resultados muestran que la reducción de fuentes móviles tiene un efecto directo sobre algunos contaminantes del aire.

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Advirtió que la combustión de combustibles fósiles de los vehículos aporta material particulado que puede afectar la salud.

El funcionario también hizo una precisión: que la calidad del aire se encuentre actualmente entre buena y aceptable no significa que el área metropolitana esté completamente fuera de riesgo.

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Al compararse con los parámetros más exigentes de la Organización Mundial de la Salud, algunos niveles considerados aceptables podrían representar impactos para la salud.

Por eso, la CDMB insistió en que el reto no termina con el Día sin Carro y sin Moto. La entidad considera necesario avanzar hacia un transporte público más eficiente y sostenible y mantener acciones que permitan reducir las emisiones generadas por los vehículos.