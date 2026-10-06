Policía de Bucaramanga reporta 473 capturas y 118 kilos de droga incautados en septiembre

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó una ofensiva contra las rentas de la delincuencia que dejó 473 personas capturadas y más de 118 kilogramos de estupefacientes incautados durante septiembre en los municipios del área metropolitana.

De acuerdo con el balance entregado por la institución, durante el mes se realizaron 21 diligencias de registro y allanamiento, producto de procesos de investigación criminal e inteligencia. Del total de capturas, 126 fueron mediante orden judicial y 347 en flagrancia.

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Las operaciones también permitieron la incautación de 56 armas de fuego, la recuperación de 56 motocicletas y cinco vehículos, además del decomiso de sustancias estupefacientes.

Uno de los procedimientos se desarrolló en los barrios El Reposo, en Floridablanca, y Provenza, en Bucaramanga, donde unidades de la SIJIN y SIPOL capturaron a tres personas.



En estos allanamientos fueron encontrados 20 kilogramos de marihuana, 20 gramos de cocaína, 22 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos utilizados para la dosificación de drogas, documentos relacionados con la contabilidad de la actividad ilícita y cuatro teléfonos celulares.

Según la Policía, la droga incautada en estos dos procedimientos equivaldría aproximadamente a 20.200 dosis que dejaron de llegar a las calles.

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Otro operativo se llevó a cabo en el barrio Villanueva de Piedecuesta, donde investigadores de la Unidad Básica de Investigación Criminal de SEPRO, con apoyo del CTI y el Ejército, capturaron en flagrancia a tres personas e incautaron 329 dosis de estupefacientes, entre cocaína, sus derivados y marihuana.

La Policía señaló que estos procedimientos fueron precedidos por labores de vecindario, entrevistas y verificaciones que permitieron establecer la presunta utilización de inmuebles para el almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, aseguró que los allanamientos hacen parte de una estrategia para identificar los lugares, personas y elementos relacionados con las actividades delincuenciales.