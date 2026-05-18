Procuraduría sancionó a exsecretaria de El Playón, Santander, por calidad del agua

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por más de ocho años a la exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, Santander, Dania Katherine Sandoval Cote, tras determinar que durante su gestión se suministró agua no apta para el consumo humano a la comunidad.

Según el Ministerio Público, la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2023, omitió sus responsabilidades de supervisar, controlar y monitorear el proceso de potabilización y distribución del recurso hídrico que llegaba diariamente a la población.

El fallo de primera instancia, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, estableció que durante varios meses de 2022 y comienzos de 2023 el agua entregada a los habitantes presentaba altos niveles de riesgo sanitario, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA.

La entidad señaló que esta situación puso en grave riesgo la salud de los habitantes del municipio, debido a que el suministro del recurso hídrico fue catalogado como inviable sanitariamente o de alto riesgo para el consumo humano.



Por estos hechos, la Procuraduría impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses contra Sandoval Cote, al considerar que incurrió en una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

Además, el órgano de control concluyó que la entonces funcionaria desconoció principios fundamentales de la administración pública, especialmente el deber de garantizar condiciones adecuadas en la prestación de un servicio esencial como el acceso al agua potable.

La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada.