Queremos convertir a Santander en una zona libre de coca: gobernador por medidas de erradicación

El gobernador de Santander , Juvenal Díaz, habló en Mañanas Blu sobre las medidas que anunció para erradicar cultivos de coca en el departamento.

De acuerdo con Díaz, aquellos municipios o veredas que ayuden a erradicar los cultivos de coca serían premiados, pero, de no hacerlo, aquellos recursos de libre inversión que son usados para diferentes fines en esas zonas del país, como arreglo de vías, entre otros, no podrían ser disfrutados por la comunidad.

“Tengo mucha experiencia en la erradicación y el gran problema es que a veces las comunidades no permiten eso, pese a que se les lleve ayudas. Santander tiene muy pocas hectáreas de coca, al menos unas 20. Hay unos recursos de ley que se tiene que girar, pero hay otros recursos de libre inversión que les voy a decir a ellos que, hasta que no erradiquemos la coca, no se va a invertir a eso”, expresó.

Santander, libre de coca

“Queremos convertir a Santander en un departamento libre de coca. Los cultivos son muy pequeños, no son extensos. Ya hemos hablado con las comunidades”, afirmó.

Asimismo, el mandatario indicó que, con esta medida, se pretende que el Gobierno Nacional ponga sus ojos en el departamento de Santander.

“Hay que mandar los mensajes correctos. Queremos que la comunidad internacional y el Gobierno Nacional volteen sus ojos a nuestro departamento”, aseveró el mandatario.

