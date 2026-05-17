Racha de accidentes en Santander deja muertos, heridos y caos vial en puente festivo

Un complicado panorama en materia de movilidad y seguridad vial se registra durante este puente festivo en Santander, donde varios accidentes de tránsito ocurridos entre sábado y domingo dejaron personas muertas, heridos y graves afectaciones en importantes corredores del departamento.

Uno de los primeros hechos se registró en la madrugada del sábado en la vía Rionegro – El Playón, en el sector conocido como la bajada de Portachuelo.

En este punto, una turbo de placas FTL-869 que transportaba verduras perdió el control en plena curva y terminó estrellándose contra un paredón antes de volcarse completamente sobre la vía nacional.

El fuerte impacto provocó que la carga quedara esparcida sobre la carretera, generando restricciones en la movilidad mientras organismos de emergencia y grúas de la concesión adelantaban las labores para remover el vehículo.



Aunque el accidente fue de gran magnitud, el conductor sobrevivió y fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial con heridas de consideración.

Horas más tarde, en la tarde del sábado, se presentó otro grave accidente en la vía entre San Gil y Socorro, antes del sector de Cajasan, en jurisdicción del municipio de Pinchote.

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En este hecho murieron dos motociclistas identificados como Anderson Rodríguez Medina, natural de Valle de San José, y Julio Carreño, oriundo de San Gil.

Según versiones preliminares entregadas por testigos, uno de los motociclistas habría invadido el carril contrario al intentar realizar un adelantamiento, provocando un choque frontal.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fallecieron en el lugar del accidente.

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El procedimiento de levantamiento de los cuerpos por parte de la Policía de Tránsito y Criminalística se prolongó durante más de cuatro horas y ocasionó una fuerte congestión vehicular en este corredor vial.

La racha de emergencias continuó este domingo en la vía hacia Rionegro, donde un bus de servicio público terminó envuelto en llamas, al parecer por una falla mecánica.

Según información preliminar, los pasajeros alcanzaron a descender rápidamente del vehículo junto con sus pertenencias antes de que el fuego consumiera gran parte de la carrocería.

Organismos de socorro atendieron la emergencia y evitaron que las llamas se propagaran hacia zonas cercanas.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los conductores para extremar las medidas de precaución durante este puente festivo, respetar los límites de velocidad y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de viajar por las carreteras santandereanas.