Recompensa de $20 millones para capturar a responsables de ataque a Estación de Policía en Santander

Luego del ataque del Clan del Golfo contra la Estación de Policía del Corregimiento Vijagual en Puerto Wilches, Santander, hecho en el que resultó herido un menor de 11 años, la Gobernación de Santander ofreció una recompensa de hasta $20 millones para capturar a los responsables de este hecho.

“Por parte de la Gobernación de Santander se están articulando todos los mecanismos para poder darle tranquilidad, protección y garantizar la vida de los ciudadanos en Vijagual. Ya con nuestra Policía, Armada Nacional y Ejército están consolidando el terreno en el sector. Estamos garantizando la seguridad, en especial en el Magdalena Medio”, señaló el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández.

El menor de 11 años quien resultó herido en una de sus manos, permanece bajo atención médica y además recibe acompañamiento de diferentes instituciones para garantizar sus derechos.

“La Gobernación de Santander a través de todos los mecanismos e instituciones del Estado por parte de la Fiscalía y la Policía inician una investigación penal ante los hechos ocurridos; de igual forma las acciones de protección a ese niño para hacer el acompañamiento y brindarle la oportunidad de asistencia médica, fue atendido desde la misma noche, pero era importante hacer un proceso de validación de su mano, de su estructura ósea y se encuentra bajo control”, aseguró el funcionario.

El ataque armado, el pasado 15 de febrero, duró aproximadamente 20 minutos y de acuerdo con algunos líderes comunitarios el menor fue atendido en el puesto de salud local.

Por su parte Iván Madero, presidente de la Corporación de Defensa de Derechos Humanos, Credhos, dijo que se requieren acciones de fondo por parte de las autoridades.

“No podemos seguir contando los muertos en Barrancabermeja, no podemos seguir denunciando tantos heridos, no podemos seguir jugando a las estadísticas, tenemos que buscar una respuesta desde las autoridades pronta para garantizarle la vida a la gente en sus barrios, comunas, casas, debemos garantizarle la vida a los defensores y defensoras de derechos humanos, no podemos seguir insistiendo en unas medidas policiales o incremento de pie de fuerza que no genera resultado alguno”, dijo el líder defensor de Derechos Humanos.

Tras el ataque del Clan del Golfo a la Estación de Policía de Vijagual en Puerto Wilches, Santander, se realizó un consejo de seguridad con presencia del ministro de Defensa donde la Defensoría del Pueblo acordó una visita a la zona.

“En desarrollo del Consejo de Seguridad presidido por el señor Ministro de Defensa y donde participaron los gobernadores de Santander, Bolívar y Antioquia la Defensoría del Pueblo hizo un llamado respetuoso a los señores gobernadores para que acompañen las diferentes misiones humanitarias que la defensoría está realizando en el territorio en este caso puntual nos referimos a la misión que queremos hacer en el municipio de Puerto Wilches y propiamente los corregimientos de Badillo, Vijagual y El Guayabo entendiendo que allí se han presentado situaciones de alteración del orden público”, dijo Didier Rodríguez, Defensor del Pueblo.