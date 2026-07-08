Restablecen el servicio de gas natural en Lebrija tras dos días de emergencia

El servicio de gas natural comenzó a restablecerse de manera gradual en el municipio de Lebrija durante la mañana de este miércoles 8 de julio, luego de la emergencia que dejó sin suministro a miles de usuarios durante cerca de dos días.

A través de un comunicado, Gasoriente S.A. E.S.P. informó que el proceso de reconexión se desarrolla de forma progresiva, tras la ejecución de trabajos técnicos de ingeniería que permitieron realizar conexiones temporales para restablecer el suministro a hogares, comercios e industrias del municipio.

La empresa explicó que estas labores buscan reducir las afectaciones a los usuarios mientras Promioriente S.A. E.S.P. continúa adelantando los trabajos necesarios para normalizar el transporte de gas natural en la región.

La suspensión del servicio se originó luego de un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la vía entre Lebrija y Barrancabermeja, donde un camión que transportaba plátanos se volcó y ocasionó daños en la infraestructura del sistema de transporte de gas, obligando a interrumpir el suministro en el municipio.



Gasoriente lamentó los inconvenientes ocasionados por la contingencia e indicó que la rehabilitación del servicio hace parte de un Plan de Rehabilitación Segura, por lo que pidió a los usuarios seguir estrictamente las recomendaciones para evitar incidentes durante el proceso de reconexión.

Entre las principales medidas se encuentran verificar que todas las válvulas de los gasodomésticos permanezcan cerradas antes de abrir el suministro general, ventilar adecuadamente los espacios, rehabilitar un solo equipo a la vez, preferiblemente la estufa, y comprobar que la llama permanezca estable una vez encendido el aparato.

La compañía recordó que, en caso de presentarse inconvenientes o percibir olor a gas, los usuarios deben suspender el procedimiento y comunicarse con la Línea de Atención de Urgencias 164.