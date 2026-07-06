Volcamiento de camión deja sin servicio de gas natural a todo el municipio de Lebrija

Los habitantes de Lebrija permanecen sin servicio de gas natural luego de que un camión que transportaba plátano se volcara sobre la red de transporte de gas en el sector de El Guamito, en la vía que comunica a Barrancabermeja con ese municipio santandereano.

De acuerdo con la empresa Vanti, el accidente ocurrió este domingo cuando el vehículo de placas WOX-913 cayó sobre la infraestructura de Transoriente, la red encargada de transportar el gas natural hacia Lebrija, lo que obligó a suspender de manera preventiva el suministro mientras se adelantan las reparaciones.

La compañía informó que personal técnico especializado ya trabaja en la evaluación de los daños y en las labores necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Sin embargo, advirtió que la magnitud de las afectaciones a la red requiere intervenciones especializadas antes de reactivar el suministro.

Como medida de seguridad, Vanti recomendó a los usuarios mantener cerradas las llaves del gas y estar atentos a las instrucciones que emita la empresa sobre el restablecimiento del servicio.



Asimismo, recordó que cualquier situación de emergencia relacionada con la suspensión del suministro debe ser reportada a la línea de atención 164.

El incidente no solo generó afectaciones en la movilidad por el volcamiento del vehículo de carga, sino que también dejó sin gas natural a todo el municipio de Lebrija, mientras avanzan los trabajos para reparar la infraestructura averiada.