Largas filas en restaurantes de leña en Lebrija por falta de gas natural: 30.000 afectados

Cientos de habitantes de Lebrija continúan enfrentando las consecuencias de la suspensión del servicio de gas natural, que ya completa dos días y mantiene afectadas a cerca de 30.000 personas. La falta del suministro ha obligado a muchas familias a hacer largas filas en restaurantes y establecimientos que aún cocinan con gas propano o leña para poder conseguir alimentos.

Ante la imposibilidad de preparar los alimentos en sus hogares, los habitantes han tenido que improvisar sus comidas o acudir a restaurantes, donde la demanda aumentó considerablemente.

"Como desde las 5:30 de la mañana nos avisaron por el grupo de la Ciudadela que no había gas, nos tocó venir a comprar comida”, dijo una de las afectadas.

Otra habitante de Lebrija relató: “Yo me hice un sándwich para aguantar y ahora toca venir a comprar el almuerzo, rebuscársela uno, comer pollito".



La emergencia se originó el pasado domingo 5 de julio, cuando una tractomula que transportaba plátano se volcó sobre la vía que comunica a Lebrija con Barrancabermeja y terminó cayendo sobre la infraestructura de transporte de gas natural de Promioriente S.A. ESP, obligando a suspender completamente el suministro en el municipio.

El gerente de Gasoriente, Juan Felipe Rojas, explicó que la magnitud del accidente ha impedido retirar el vehículo debido al riesgo que representa intervenir la tubería mientras la tractomula permanece sobre la infraestructura.

"Según nos informa Promioriente, el rescate al momento no ha sido posible por la magnitud del accidente y claramente por el riesgo que significa la remoción del vehículo sobre la tubería. Lamentamos profundamente este hecho y los inconvenientes ocasionados, pero esta situación se escapa completamente de nuestro control", señaló el directivo.

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Por su parte, Vanti informó que el retiro del vehículo requiere un procedimiento especializado y todas las medidas de seguridad para determinar primero el estado de la infraestructura antes de iniciar las reparaciones que permitan restablecer el transporte de gas hacia Lebrija.

Mientras se supera la emergencia, las empresas recomendaron a los usuarios mantener cerradas las perillas de todos los gasodomésticos, las válvulas de paso de la red interna y, de ser posible, la válvula general ubicada en el centro de medición, como medida preventiva para el momento en que se normalice el servicio.

Aunque las labores continúan, hasta la mañana de este martes no había una fecha definida para el restablecimiento del suministro, situación que mantiene en incertidumbre a miles de familias, así como a establecimientos comerciales que dependen del gas natural para desarrollar sus actividades diarias.