Restaurantes y fundaciones en Bucaramanga impulsan 'Lechonatón' por Venezuela

La solidaridad será el ingrediente principal de la Lechonatón 2026, una iniciativa que se llevará a cabo este lunes 29 de junio, liderada junto con la Fundación MICA, con el propósito de recaudar recursos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

La meta de la campaña es reunir 40 millones de pesos, dinero que será destinado a la compra de alimentos no perecederos, medicamentos y otros insumos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La mecánica es sencilla por cada aporte de $20.000, los participantes recibirán un plato de lechona. En total, los organizadores esperan entregar 2.000 platos, convirtiendo cada compra en una ayuda para las comunidades damnificadas.

Pensando en quienes no consumen este tradicional plato, la organización también creó una alternativa solidaria. Las personas podrán hacer la donación de $20.000 y ceder su plato de lechona para que sea entregado a un habitante de calle, permitiendo que la jornada beneficie simultáneamente a población vulnerable en Bucaramanga y a las familias afectadas por la tragedia en Venezuela.



De esta manera, una sola donación tendrá un doble impacto: contribuirá a la atención humanitaria de los damnificados por el terremoto y ofrecerá un alimento a personas en condición de vulnerabilidad en la ciudad.

Los organizadores hicieron un llamado a ciudadanos, empresas y organizaciones para sumarse a esta jornada, resaltando que cualquier aporte ayudará a fortalecer la asistencia humanitaria que se envía al vecino país.