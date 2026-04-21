Rifirrafe entre el gobernador Juvenal Díaz y diputado Danovis Lozano en redes sociales

Un fuerte cruce de declaraciones protagonizan el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el diputado Danovis Lozano, luego de una serie de publicaciones en redes sociales en las que ambos se lanzaron acusaciones sobre gestión, corrupción y manejo de recursos públicos.

La polémica inició con un mensaje del mandatario departamental, quien cuestionó duramente al diputado, calificándolo de “populista politiquero” y señalándolo de oponerse a iniciativas clave para el desarrollo del departamento.

Según Díaz, Lozano habría votado en contra de recursos destinados a estudiantes universitarios, proyectos de placa huella, construcción de puentes en provincia, escenarios deportivos, turismo, vivienda, mejoramiento de escuelas y electrificación rural.

“Yo puedo probar todo eso, el diputado solo me calumnia (…) la gente se cansó de su forma de hacer política”, aseguró el gobernador en su publicación, en la que también defendió su gestión y criticó la actitud del asambleísta.



Por su parte, el diputado Danovis Lozano respondió con señalamientos directos contra el gobernador, afirmando que su administración estaría marcada por presuntos actos de corrupción en las denominadas “megaobras”.

En sus redes, Lozano cuestionó el endeudamiento del departamento y el uso de mecanismos para la ejecución de proyectos.

“Se le acaba el periodo a Juvenal y lo único que hemos visto son actos de corrupción en las supuestas ‘Mega obras’, endeudó el departamento y evade la Ley 80 para poner a fondos privados a ejecutar”, expresó el diputado.

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Además, Lozano aseguró que proyectos como el denominado “Santander Arena” se encuentran en incertidumbre y criticó decisiones administrativas en municipios, mencionando supuestos manejos irregulares de recursos.

Este intercambio de señalamientos se da en medio de tensiones políticas en el departamento y a pocos meses de finalizar el actual periodo de gobierno, lo que ha intensificado el debate público entre sectores políticos en Santander.

Hasta el momento, ninguna de las acusaciones ha sido confirmada por organismos de control, por lo que se mantienen en el terreno de la confrontación política.