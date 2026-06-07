Río se salió de control en Berlín, Santander, y dejó más de 200 familias damnificadas

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en Santander provocaron una grave emergencia en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona, donde el desbordamiento del río Jordán inundó viviendas, afectó cultivos y dejó a cientos de familias enfrentando pérdidas económicas.

De acuerdo con líderes de la comunidad, de manera preliminar se reportan más de 200 familias afectadas y más de 100 hectáreas de cultivos de papa y cebolla dañadas por la creciente, situación que tiene en alerta a los habitantes del sector.

Iván Orlando Peña Villamizar, líder campesino de Berlín, aseguró que las lluvias causaron graves “son más de 200 familias afectadas, gracias a Dios las lluvias fueron de día y alcanzamos a sacar electrodomésticos y a resguardarnos. El caudal del río fue demasiado fuerte, se metió a las huertas y a las casas. Desde el sector La Playa hasta la represa, en el casco urbano de Berlín, hubo inundaciones"manifestó.

En medio de la emergencia, residentes evacuaron electrodomésticos y pertenencias de sus hogares. #VocesYSonidos pic.twitter.com/JTTerpa8uN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 7, 2026

La emergencia dejó a numerosos campesinos sin la cosecha con la que esperaban responder a sus compromisos financieros. Ahora, además de las pérdidas en los cultivos, enfrentan deudas bancarias y piden el respaldo de los gobiernos nacional y departamental para superar la crisis.

Por su parte, Herbin Rincón Camacho señaló que la comunidad atraviesa una de las semanas más difíciles debido a las constantes precipitaciones.



“La comunidad de Berlín está afrontando una semana muy pesada por las lluvias, los desbordamientos de los ríos y los fuertes aguaceros. El agua ingresó a las casas y generó múltiples afectaciones. Le pedimos al Gobierno Nacional y al departamento que nos ayuden frente a esta emergencia”, indicó.

A través de un comunicado oficial, la Administración Municipal de Tona informó que la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres realiza una evaluación preliminar de daños y un análisis de necesidades en el corregimiento de Berlín, con el fin de establecer la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Mientras, recomendó a la comunidad mantenerse alerta ante posibles afectaciones en próximos días, como evitar transitar cerca de ríos, quebradas y zonas con riesgo de inundación o movimientos en masa, reportar cualquier situación de peligro a las autoridades y tener definidas rutas de evacuación.

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Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento de las fuentes hídricas mientras avanza el proceso de evaluación de daños en una de las zonas más golpeadas por la actual temporada de lluvias en Santander.