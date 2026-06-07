Gobernador de Santander pide a Petro asumir liderazgo en seguridad tras asesinato de periodista

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, rechazó el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta y lanzó un llamado al presidente Gustavo Petro para que asuma un papel más activo frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se sumó a las voces de rechazo por el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta. "Su muerte enluta el periodismo en Colombia", señaló #VocesySonidos pic.twitter.com/zUcHfQcuTz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 7, 2026

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental expresó su preocupación por el incremento de la violencia en distintas regiones y aseguró que los colombianos esperan acciones contundentes para proteger la vida y recuperar la tranquilidad.

“Presidente Petro, por lo menos en los cerca de 60 días que le quedan de mandato, asuma el liderazgo que le corresponde en la seguridad del país. Colombia no aguanta un asesinato más mientras la violencia sigue arrebatando vidas en nuestras regiones”, manifestó Díaz Mateus.



El pronunciamiento se produjo luego de conocerse el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta, hecho que ha generado rechazo entre organizaciones periodísticas, autoridades y diferentes sectores de la sociedad.

El gobernador calificó el crimen como un ataque directo contra la libertad de prensa y la democracia, y expresó su solidaridad con la familia del comunicador, sus amigos y colegas.

“Con profundo dolor rechazamos el asesinato del periodista Cristián Herrera en Cúcuta. Su muerte enluta al periodismo colombiano y constituye un ataque a la libertad de prensa y a la democracia”, señaló.

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Díaz Mateus también envió un mensaje de respaldo a los periodistas del país, especialmente a quienes ejercen su labor en regiones afectadas por la violencia y el conflicto armado.

El asesinato de Herrera vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las condiciones de seguridad para los comunicadores en Colombia y el impacto que tienen las amenazas y los hechos violentos sobre el ejercicio de la libertad de prensa.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen y capturar a los responsables, desde distintos sectores continúan los llamados al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad y garantizar la protección de periodistas y líderes sociales en todo el territorio colombiano.

