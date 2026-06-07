Invierno pone en alerta a Santander: deslizamientos, inundaciones y creciente de ríos

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Santander continúan generando afectaciones en diferentes municipios del departamento. Aunque este domingo se reportó una disminución de las precipitaciones y cielos cubiertos en gran parte del territorio, las autoridades mantienen la alerta y el monitoreo permanente ante los eventos ocasionados por la temporada invernal.

Emergencia invernal en Santander. Las lluvias provocaron el cierre de la vía Los Curos – Málaga por deslizamientos, caída de rocas y el desbordamiento de la quebrada El Canelo. pic.twitter.com/MwwsxODNa6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 7, 2026

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD) informó que mantiene comunicación constante con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) para consolidar información, verificar afectaciones y coordinar las acciones de prevención y respuesta necesarias.

También se registran inundaciones en Zapatoca, creciente súbita del río Servitá en El Cerrito y afectaciones en San Vicente de Chucurí, Berlín y más de 10 municipios. Autoridades mantienen monitoreo permanente. #VocesySonidos pic.twitter.com/1owy297Xn5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 7, 2026

Uno de los puntos más críticos se presenta en el corredor vial Los Curos – Málaga, donde fue necesario cerrar la vía entre los sectores El Tope y Pozo Bravo debido al desbordamiento de la quebrada El Canelo y a varios fenómenos de remoción en masa. Las autoridades adelantan la evaluación de las condiciones del corredor para determinar cuándo podrá restablecerse la movilidad de manera segura.

En el municipio de Tona, específicamente en el corregimiento de Berlín, se reportaron inundaciones en cultivos de cebolla tras el desbordamiento del río Jordán. Las autoridades locales realizan la verificación de los daños y el seguimiento a las condiciones de la zona.



Entretanto, en Zapatoca se registraron inundaciones en la calle 10 con carrera 15 como consecuencia del colapso del sistema de alcantarillado, situación que generó afectaciones temporales en la movilidad y en sectores cercanos.

Otro de los eventos reportados ocurrió en El Cerrito, donde se presentó una creciente súbita del río Servitá. Ante esta situación, los organismos de gestión del riesgo mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento de la fuente hídrica y las condiciones de las comunidades asentadas en áreas cercanas.

La OGRD señaló que continúa monitoreando las condiciones meteorológicas e hidrológicas en todo el departamento y reiteró el llamado a las comunidades para mantenerse atentas a las recomendaciones de las autoridades, especialmente en zonas identificadas como vulnerables a inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.

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Las autoridades mantienen seguimiento a los puntos críticos y no descartan nuevas afectaciones en caso de que se presenten más lluvias durante las próximas horas.