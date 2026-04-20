Sacerdote de Valle de San José responde a polémica por homilía sobre política y orientación sexual

El sacerdote Gabriel Vega, del municipio de Valle de San José, se pronunció tras la polémica generada por una homilía en la que hizo referencias a la coyuntura política nacional y a la fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, integrada por Juan Daniel Oviedo.

El religioso aclaró que su mensaje no tuvo un enfoque político ni “politiquero”, sino que buscaba orientar a los fieles desde la doctrina de la Iglesia. “La homilía no fue hecha con un sentido político, sino con un sentido de iluminar la implicación moral en la vida de la sociedad”, explicó.

Frente a uno de los puntos que más generó controversia, el sacerdote señaló que “ser homosexual no es pecado”, pero precisó que, desde su interpretación, “lo que está mal es el comportamiento”. En esa misma línea, agregó que no se trata de la orientación sexual, sino de las conductas: “Incluso los heterosexuales son pecadores cuando realizan la fornicación”.

Vega insistió en que la homilía estaba dirigida a personas de fe y tenía como propósito fortalecer el compromiso social desde el Evangelio. Según dijo, la Iglesia busca que los católicos formen su conciencia moral y participen en la sociedad promoviendo el bien común.



“La Iglesia no es politiquera ni discrimina por condición política, orientación sexual, raza o color. Es un hospital de pecadores donde todos buscan reconciliarse con Dios”, afirmó.

Finalmente, el sacerdote indicó que su mensaje también apuntaba a resaltar la responsabilidad del voto. “Nuestro voto tiene una implicación moral. Debemos elegir personas que busquen el bien común, conforme a los valores que enseña el Evangelio”, concluyó.

El sacerdote aseguró que la Iglesia no es petrista ni de derecha o de izquierda, ni respalda a un candidato en particular; sin embargo, reconoció que su misión tiene un componente social, enfocado en el bienestar de la sociedad. En ese sentido, explicó que la Iglesia busca iluminar la conciencia de las personas en la vida humana, orientando sus decisiones desde principios morales.

