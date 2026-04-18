Santander bajo vigilancia por fuertes lluvias y deslizamientos

Las intensas lluvias que se registran en el departamento de Santander mantienen en máxima alerta a las autoridades, luego de que se confirmara que 12 municipios se encuentran en alerta roja y más de 60 en alerta amarilla y naranja, debido al alto riesgo de deslizamientos, crecientes súbitas de ríos y afectaciones en la infraestructura vial.

Las precipitaciones de los últimos días han generado múltiples emergencias en distintas zonas del departamento, dejando vías colapsadas, zonas rurales incomunicadas y comunidades en situación de vulnerabilidad. Uno de los casos más críticos se presenta en municipios como San Vicente de Chucurí, donde algunas veredas permanecen aisladas por derrumbes y el aumento del caudal de quebradas y ríos.

El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, informó que, en coordinación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, se adelanta la caracterización de las afectaciones en cada territorio, con el fin de priorizar la atención de emergencias.

Según el funcionario, ya se ha dispuesto el envío de maquinaria amarilla para la remoción de deslizamientos y la recuperación de vías, así como la entrega de kits de alimentación y ayudas humanitarias para las familias que permanecen incomunicadas o han resultado afectadas por la ola invernal.



Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantener precaución, especialmente en zonas de ladera, riberas de ríos y áreas con antecedentes de deslizamientos, debido a la persistencia de las lluvias en gran parte del territorio santandereano.

Mientras continúan las labores de atención, el departamento se mantiene en monitoreo permanente, con el objetivo de responder de manera oportuna a cualquier nueva emergencia que pueda presentarse.