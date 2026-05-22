Se conocen imágenes del avión de la Policía atacado a disparos en Ocaña

Después de algunas horas, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó el avión de la Policía que resultó atacado a disparos cuando despegó del aeropuerto Aguas Claras del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

En las imágenes se puede observar las afectaciones que causaron las ráfagas de fusil en la aeronave. Uno de los impactos fue en el panorámico donde se ubica el piloto, así como en los costados del avión.

Además, una de las llantas de aterrizaje quedó destruida.

De hecho, otra de las fotografías muestra la bota de uno de los policías con una leve perforación, así como en el interior de la aeronave por los impactos.



¿Cómo sucedió el ataque?

El ataque ocurrió este viernes, 22 de mayo, hacia las 12:55 del mediodía, cuando el avión cubría la ruta entre Ocaña y Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave recibió múltiples disparos mientras iniciaba su trayecto hacia la capital del país. En medio de la emergencia, la rápida reacción y la experiencia de la tripulación permitieron mantener el control del avión y continuar el vuelo sin mayores consecuencias.

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La Policía informó que, pese al ataque armado, la aeronave logró aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En total, dentro del avión viajaban 14 funcionarios de la institución: cuatro tripulantes y diez pasajeros.

Como consecuencia de la acción criminal, tres uniformados resultaron lesionados. Sin embargo, las autoridades precisaron que las heridas no revisten gravedad. Los policías afectados fueron trasladados a un centro médico para valoración y actualmente permanecen estables. El resto de ocupantes fue revisado por personal de salud y se encuentra ileso.

Tras el aterrizaje, equipos técnicos y de policía judicial iniciaron las inspecciones para determinar las afectaciones ocasionadas a la aeronave y establecer cómo se produjo exactamente el ataque.

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Asimismo, la Dirección General de la Policía ordenó activar todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia con el fin de identificar y capturar a los responsables.