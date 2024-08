Sí hay problemas en Audifarma: usuarios de eps en Bucaramanga

Después de la visita del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a la sede de Audifarma en Bucaramanga, donde dejó en evidencia irregularidades en la atención a usuarios de eps, por demoras en la atención y deficiencias en la entrega de medicamentos, este miércoles el servicio mejoró, pero afiliados a las eps dicen que la realidad son horas de espera para reclamar las fórmulas.

“Hay muchas falencias con Audifarma, de pronto hay muchos usuarios y no mejora el servicio activando más empleados, muchas cajas y solo atienden algunas”, expresó Diego Cortés, otro usuario de eps.

La otra denuncia es que no entregan completos los medicamentos.

“Pues hay veces que si llega uno y no hay las cosas, que toca esperar, que se las envían a la casa y se demora, pero llegan”, aseguró Hilda Useche, usuaria de servicios de salud.

“Me parece regular porque demasiado turno, demasiada cola y toca con mucha paciencia para reclamar los medicamentos. A veces no están completos le dan a uno la mitad, le dicen venga dentro de tanto tiempo y viene uno y que todavía no y después que vuelva y le toca a uno esperar como dos y tres meses para que se los entregue”, dijo otra de las usuarias.

Según el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, en este dispensario no se registra escasez de medicamentos, sino que no los quieren entregar. En un video que publicó la entidad en una visita sorpresa a la sede de Audifarma Bucaramanga, quedó registrado el caso de una usuaria a quien no le iban a entregar pañales, pero finalmente si había existencias.

Al respecto, el dispensario de medicamentos, Audifarma, emitió un comunicado respondiendo al video de la Supersalud, en el que afirmó que "no existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de los medicamentos".

La cadena de droguerías explicó que, frente al caso del producto mencionado en el video, "no se trató de una negativa premeditada a entregarlo, sino que dicho stock estaba reservado para envío a domicilio para cubrir los pendientes de usuarios".