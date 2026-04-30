Sube a $50 millones recompensa por asesinos de tres personas en Barrancabermeja

Las autoridades intensificaron la búsqueda de los responsables del asesinato de tres personas al interior de una vivienda en Barrancabermeja, al tiempo que fue elevado a 50 millones de pesos el monto de la recompensa por información que permita su captura.

El coronel Jhon Jairo Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, confirmó que ya existe una articulación entre la institución y la Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, que asumió los actos urgentes tras el crimen. Además, indicó que se conformó una cápsula especial investigativa y un cuerpo élite encargado de analizar las pruebas recopiladas.

“Hay un trabajo en equipo con la Fiscalía y el CTI, que conoció los actos urgentes. Ya existe una cápsula investigativa para el análisis del caso. Inicialmente había un ofrecimiento de hasta 20 millones de pesos, pero la Gobernación de Santander se sumó, alcanzando una recompensa de hasta 50 millones para esclarecer estos hechos que lamentamos profundamente”, señaló el oficial.

En medio de la investigación, las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector con el objetivo de identificar a los sicarios y establecer su ruta de escape.



El coronel Roa hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna que permita prevenir nuevos hechos violentos y facilitar la captura de los responsables.

“Necesitamos el apoyo de la comunidad. Si observan algo sospechoso, como una motocicleta o una persona con actitud inusual, pueden comunicarse a la línea 165, al 147 o al 123. La información oportuna puede ser clave para anticiparnos y evitar que se repitan estos hechos”, agregó.

Las autoridades reiteraron que se garantiza absoluta reserva a quienes entreguen información que contribuya al esclarecimiento de este triple homicidio que ha generado consternación en el puerto petrolero.