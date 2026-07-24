Supersalud inspeccionó la FOSCAL tras denuncia de paciente y mantendrá acompañamiento a su caso

La Superintendencia Nacional de Salud informó que no encontró barreras en la atención médica brindada a la paciente que denunció un presunto caso de negligencia médica en la Clínica FOSCAL, en Bucaramanga, y anunció que hará seguimiento permanente al cumplimiento del tratamiento ordenado por los especialistas.

El caso se conoció la semana pasada, cuando una usuaria afiliada a Nueva EPS denunció que, tras un procedimiento médico practicado en la clínica, presuntamente le habría sido dejado material quirúrgico en una de sus extremidades. Según su denuncia, esta situación podría derivar en la amputación de una de sus piernas, razón por la que solicitó la intervención de la Superintendencia de Salud.

Ante la gravedad de los señalamientos, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, ordenó una visita de inspección a la institución, la cual fue realizada por la Delegatura para la Protección al Usuario.

Durante la visita, la entidad verificó la atención prestada por la clínica y concluyó que no existen barreras para el acceso a los servicios médicos requeridos por la paciente. No obstante, anunció que mantendrá un acompañamiento permanente para garantizar la continuidad del tratamiento y la protección de su derecho fundamental a la salud.



“Como resultado de la visita, la Superintendencia Nacional de Salud no evidenció barreras para el acceso ni para la prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria. Sin embargo, la entidad continuará realizando seguimiento al caso con el fin de verificar la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y la continuidad de la atención ordenada por los profesionales tratantes”, explicó Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario.

La Supersalud confirmó que la clínica Foscal ofreció alternativas de atención a la mujer que denunció que un médico le propuso amputarle una pierna. "La paciente recibe actualmente tratamiento paliativo", dijo Juan David Duque, superintendente delegado territorial #MañanasBlu pic.twitter.com/h9M6pyyUY6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2026

La Clínica FOSCAL informó a la Superintendencia que, de común acuerdo con la paciente y tras la valoración realizada por el equipo médico, se decidió ampliar el manejo clínico mediante curaciones, exámenes diagnósticos y pruebas de laboratorio para evaluar su evolución. Una vez se conozcan los resultados, una junta médica definirá la conducta terapéutica más adecuada.

Mientras tanto, la paciente permanecerá bajo observación clínica permanente, monitoreo especializado y manejo médico integral. La Supersalud indicó que continuará acompañando el caso para verificar que la atención se brinde conforme a los protocolos establecidos y que se garantice el acceso oportuno a todos los servicios requeridos.

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En medio de su visita a la capital santandereana, la Superintendencia Nacional de Salud también anunció el inicio de una auditoría integral a la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

La revisión tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad territorial en materia de aseguramiento, prestación de servicios de salud, garantía de la calidad, salud pública y financiamiento durante la vigencia 2025 y el primer semestre de 2026.

El superintendente delegado para las Entidades Territoriales, Juan David Duque, aseguró que la auditoría busca establecer si la Secretaría ha cumplido con su obligación de identificar establecimientos que presten servicios de salud de manera clandestina o sin las condiciones exigidas por la ley.

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“Las secretarías de salud tienen la responsabilidad de realizar búsquedas activas para identificar y actuar frente a establecimientos que operan de manera clandestina. Nuestro deber es verificar que esa obligación se esté cumpliendo de manera efectiva para proteger la vida, la integridad y el derecho a la salud de los ciudadanos”, señaló el funcionario.

La Supersalud precisó que esta actuación hace parte del Plan Nacional de Auditorías que adelanta en diferentes regiones del país para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, así como prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.

Finalmente, la entidad confirmó que el acompañamiento a la paciente continuará mientras se emiten nuevos conceptos médicos y se define el tratamiento definitivo, con el propósito de garantizar tanto su atención en salud como una vida digna.