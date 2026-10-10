Suspenden atención presencial a víctimas en Bucaramanga tras desplome del techo por lluvias

Las personas víctimas del conflicto armado que necesiten realizar trámites o recibir orientación en Bucaramanga deberán recurrir temporalmente a los canales telefónicos y digitales, luego de que fuera suspendida la atención presencial en el Punto de Atención a Víctimas (PAV), ubicado en un inmueble de propiedad de la Alcaldía.

Las víctimas del conflicto armado que necesitan hacer trámites o recibir orientación en Bucaramanga no podrán acudir temporalmente al punto de atención presencial de la Unidad para las Víctimas.

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La entidad suspendió el servicio mientras se evalúan las condiciones de seguridad del inmueble de propiedad de la Alcaldía, donde funcionan varias dependencias públicas.

Tres personas resultaron heridas luego de que se registrara el colapso del techo de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Bucaramanga. Entre los lesionados se encuentra una mujer. Autoridades tratan de establecer las causas del incidente #MañanasBlu pic.twitter.com/IuOSgkqhCz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 8, 2026

La medida se adoptó después del desprendimiento de una parte del techo de la edificación, un incidente que dejó personas afectadas y obligó a revisar las condiciones de la infraestructura.



La reapertura dependerá de un concepto técnico favorable que permita garantizar la seguridad de quienes trabajan y acuden al lugar.

Mientras se mantiene la suspensión, la Unidad para las Víctimas habilitó canales telefónicos y digitales para evitar que los ciudadanos se queden sin orientación sobre sus trámites y solicitudes.

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Las personas que requieran información pueden comunicarse a través de WhatsApp a los números 311 282 4365 y 320 353 5400, o llamar a la línea 601 796 5150, extensión 2601.

La entidad señaló que informará oportunamente cuándo se restablecerá la atención presencial. Por ahora, no hay una fecha confirmada para la reapertura del punto de atención en Bucaramanga.

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La suspensión se mantendrá como medida preventiva hasta que la Alcaldía cuente con la evaluación técnica necesaria para autorizar el ingreso de usuarios y la reanudación de los servicios en la sede.