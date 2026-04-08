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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Suspenden expedición de pasaportes en Santander por falla nacional en el sistema

Suspenden expedición de pasaportes en Santander por falla nacional en el sistema

La suspensión del servicio mantiene en incertidumbre a los usuarios, quienes piden a las autoridades soluciones rápidas y canales de información más efectivos frente a la contingencia tecnológica.

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