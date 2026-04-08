Suspenden expedición de pasaportes en Santander por falla nacional en el sistema

Una falla tecnológica a nivel nacional en la plataforma de expedición de pasaportes comenzó a afectar la atención en la Oficina de Pasaportes de Santander, ubicada en Bucaramanga, dejando a decenas de usuarios sin poder adelantar sus trámites.

La situación ha generado malestar entre ciudadanos que incluso han viajado desde otros departamentos como Cesar, Bolívar y Arauca, con la expectativa de cumplir sus citas programadas. Varias familias aseguran que permanecen a la espera desde inicios de la semana sin recibir una solución concreta.

De acuerdo con Waleska Quintero, directora de la Oficina de Pasaportes en Santander, la contingencia obedece a fallas en el sistema nacional. “Durante la primera semana de abril, la Oficina de Pasaportes ha presentado intermitencia en la prestación del servicio del trámite. Esto obedece a una falla tecnológica que se ha presentado en la plataforma CETAC a nivel nacional. Una vez se restablezca nuestro servicio, esperamos a todos nuestros usuarios para adelantar el trámite”, explicó la funcionaria.

Ante la imposibilidad de avanzar en los procesos, la entidad decidió suspender temporalmente la atención hasta que se solucione la falla.



Entre tanto, los usuarios manifiestan su inconformidad por la falta de respuestas oportunas. Una ciudadana proveniente de Aguachica, Cesar, relató las dificultades que ha enfrentado: “Nosotros desde ayer estamos aquí y nos dicen que no, que todavía no podemos acceder porque queremos sacar el pasaporte. Nos dicen que vengamos entonces hoy, venimos hoy tampoco, entonces no nos solucionan nada. (…) venimos cinco horas viajando y no somos de acá”.

Otra persona afectada, que llegó desde Barrancabermeja, señaló que la situación es crítica debido a la falta de información clara. “Desde el día de ayer ya tengo la maleta en la mano y aquí no nos solucionan, primero no hay sistema. Segundo, nos dicen venga mañana a las 7 de la mañana, estamos acá todos desde las 5 y media de la mañana esperando (…) y tampoco”.

La suspensión del servicio mantiene en incertidumbre a los usuarios, quienes piden a las autoridades soluciones rápidas y canales de información más efectivos frente a la contingencia tecnológica que impacta la expedición de pasaportes en todo el país.

