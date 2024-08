Temor en Barrancabermeja por panfleto amenazante del ELN; Policía dice que es falso

Un ambiente de temor se ha instalado en Barrancabermeja y sus alrededores tras la circulación de un presunto panfleto atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En el documento, que ha causado preocupación entre la población, el grupo armado asegura haber identificado la presencia de disidencias de las Farc en la región del Magdalena Medio, especialmente en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Cantagallo y El Llano.

Según el panfleto, estas disidencias estarían intentando recuperar territorios mediante estructuras operativas en áreas urbanas y rurales.

El contenido del panfleto también menciona a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), señalando que este grupo es un conglomerado de delincuentes comunes, paramilitares y exmilitares, quienes controlan el microtráfico en la región.

Además, el ELN lanza graves amenazas contra diversas organizaciones de derechos humanos, mencionando específicamente a CREDHOS, la Organización Femenina Popular (OFP) y otras entidades que, según el panfleto, se han convertido en objetivos militares del grupo insurgente.

Ante esta situación, la coronel Adriana Gisela Paz, comandante de la Policía del Magdalena Medio, hizo un llamado a la calma.

“Ante un panfleto que está circulando el día de hoy en horas de la noche, en el cual se amenazan algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, me permito informar que este no corresponde a la realidad. Sin embargo, no desestimamos la amenaza que se cierne a raíz de esta publicación", señaló la oficial.

Aseguró, además, que la Policía Nacional está trabajando para garantizar la seguridad de los líderes y defensores de derechos humanos, reiterando que se han activado mecanismos de protección a través de la Oficina de Derechos Humanos.