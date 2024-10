Terminó dolor para familia de Santander tras hallazgo de cuerpo de campesina desaparecida

En el municipio de Concepción, Santander, terminó la incertidumbre y el dolor para una familia que duró 13 años esperando noticias sobre Raquel Torres Romero.La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, logró este 1 de octubre de 2024 entregar los restos a su hermana Isabel Torres Romero.

La historia inició en el año 2011 cuando Raquel salió de su casa en el municipio del Cerrito y desapareció, pese a la búsqueda que realizaron por años sus familiares nunca dieron con su paradero. Tampoco durante los 13 años recibieron llamadas por parte de ningún grupo armado ilegal.

Sin embargo, una entrevista que una emisora del municipio de Málaga realizó a representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Santander, quienes dieron a conocer sus labores en la región, dio un giro en la historia. Dentro de la lista de 68 cuerpos hallados por la Fiscalía en diferentes regiones del país e identificados, estaba el nombre de Raquel Torres Romero.

Horas más tarde, durante una de las jornadas pedagógicas, de la estrategia ‘Búsqueda Inversa’, un habitante se acercó informando que había escuchado la entrevista y que podía conocer a la familia de Raquel, por ende, pedía ver su foto. Ahí pudo terminar de comprobar lo que sospechaba: Raquel, además de los mismos apellidos y características similares en cuanto a lugar de nacimiento, también tenía rasgos físicos muy parecidos a los de su suegra, Isabel.

“Yo ni salgo de mi casa, pero me llamó este (mi hijo) y me dijo: ‘Mamá, ¿dónde está? (…) Necesito que nos vayamos ligero para la Alcaldía’. Me vine y me encontré con que me decían que habían encontrado a mi hermana”, expresó Isabel Torres después de recibir la información acerca de la identificación y ubicación del cuerpo de Raquel.

Entre lágrimas, recordó la estrecha relación que tuvo con su hermana, “con ella fuimos las mejores hermanas, pero se llegó el día de la desaparición y no tuvimos más oportunidades de encontrarnos. Por favor, busquen a todas las personas, puede ser que también las puedan encontrar con vida o sin vida. Pero no las dejen de buscar”, agregó Isabel.

En el municipio de Concepción, Isabel recibió los restos de su hermana Raquel, “hoy me siento feliz porque sé que voy a darle una cristiana sepultura”, manifestó.

Estos son los datos de otras tres personas desaparecidas y asesinadas en Santander y Norte de Santander, identificados, pero pendientes de entrega de los restos a sus familiares.

Blu Radio. Hallazgo cuerpos de desaparecidos. Foto: UBPD

En este link https://busquedainversa.unidadbusqueda.gov.co podrá consultar las identidades de personas desaparecidas y halladas muertas en diferentes regiones del país.