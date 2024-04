Tragedia en Santander: cuatro personas murieron en varios accidentes de tránsito

Cuatro personas murieron en varios accidentes de tránsito ocurridos en Santander. El hecho más dramático se presentó en Barrancabermeja, donde una tractomula arrolló a una mujer y a su bebé. Precisamente hace una semana en ese mismo municipio un tractocamión había atropellado a una niña de 9 años que falleció en el lugar de los hechos.

En esta ocasión en el sector denominado Campo 23 del corregimiento El Centro de Barrancabermeja una tractomula atropelló a una mujer que iba con su bebé en un hecho que generó consternación en la zona. Según algunos testigos del hecho el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo de carga pesada embistió a la mujer y su hijo en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Al lugar llegaron rápidamente paramédicos que las personas ya habían muerto.

Hace apenas una semana un tractocamión también atropelló a una niña de nueve años que perdió en el puerto petrolero. Precisamente por ese lamentable hecho los habitantes del lugar conocido como Obras Públicas hicieron una protesta que sólo se levantó con un compromiso de las autoridades municipales.

“Después del accidente que costó la vida de la menor Elizabeth Flórez Durán y la protesta en el sector conocido como Obras Públicas, se levantó el bloqueo de transporte y se acordaron tareas para ejecutar antes de finalizar el mes de abril”, explicó la Alcaldía de Barrancabermeja en ese momento.

Entre las acciones que se acordaron para evitar que se presentaran otros accidentes de ese tipo estuvieron:



“Dentro de los acuerdos está la expedición de un decreto que será publicado a más tardar el 30 de abril, por medio del cual se restringe la movilidad de vehículos de carga pesada en los horarios de: 5:00 a.m. a 7:30 a.m.; de 11:30 a.m. a 2:30 p.m..; y de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. por las vías que conducen a la Puerta del 25 de Agosto, pasando por el barrio San Martín, el sector Paso Nivel y Obras Públicas; cuyo cumplimiento se hará con el acompañamiento de los agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte y la veeduría de los líderes de la comuna tres”, explicó la Alcaldía del Puerto Petrolero.

Además de eso un motociclista perdió la vida al chocar contra una señal de tránsito en la carrera 15 con calle 11 de Bucaramanga y otra persona murió en otro accidente ocurrido en el municipio de Sabana de Torres.