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Tres personas cayeron en campo minado en Tibú: una murió y dos resultaron heridas

Las autoridades avanzan en la verificación de estos hechos mientras se busca garantizar la atención médica de los dos jóvenes heridos.

Imagen recreada con IA. Foto referencia.
Imagen recreada con IA. Foto referencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La situación de orden público en Tibú, Norte de Santander, genera preocupación luego de que tres jóvenes cayeran en un campo minado ubicado entre este municipio y el corregimiento de La Gabarra.

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Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz de Norte de Santander, confirmó en Mañanas Blu que el hecho ocurrió durante la noche y dejó una persona fallecida y otras dos gravemente heridas.

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De acuerdo con la información entregada por las comunidades, uno de los heridos sería menor de edad. Los afectados permanecen en Tibú y no han podido ser trasladados hacia Cúcuta debido a las condiciones de seguridad en la zona.

Temen ataques contra la misión médica

El funcionario explicó que existen dificultades para movilizar a los heridos desde Tibú hacia Cúcuta por el riesgo de posibles ataques contra la misión médica durante el recorrido.

"Hay dos gravemente heridos en el municipio de Tibú. Al parecer uno de ellos es menor de edad", señaló Luis Fernando Niño al explicar la compleja situación que enfrentan las autoridades y las comunidades.

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A esta situación se suma el reporte sobre una ambulancia que estaría extraviada en la misma zona. Según la información recibida por las autoridades departamentales, el vehículo habría sido retenido por integrantes de las disidencias del Frente 33.

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Investigan qué ocurrió con la ambulancia

Niño indicó que la información sobre la ambulancia todavía estaba siendo verificada y que las autoridades recibieron el reporte por parte de las comunidades, que permanecen bajo temor debido a la situación de orden público.

"Al parecer también recibimos información que hay una ambulancia que se llevó el grupo de las disidencias del 33 de las FARC", manifestó el alto consejero de Paz de Norte de Santander.

Las autoridades avanzan en la verificación de estos hechos mientras se busca garantizar la atención médica de los dos jóvenes heridos y establecer las condiciones de seguridad necesarias para su eventual traslado hacia Cúcuta.

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