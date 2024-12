Valeria Díaz, mejor Icfes de Santander y el país estudiará ingeniería Biomédica en la UNAB

Valeria Díaz González, quien obtuvo el puntaje más alto en las pruebas Saber 11 a nivel nacional entre más de 600.000 estudiantes, decidió cumplir su sueño profesional en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). La joven, nacida en Floridablanca, iniciará en enero de 2025 sus estudios en el programa de Ingeniería Biomédica, luego de recibir una beca completa que cubre tanto su matrícula como los costos de los cursos de idiomas durante su formación.

Díaz González, quien se graduó con una destacada calificación de 495 sobre 500 en las pruebas del Icfes dijo que la decisión de elegir la UNAB fue sencilla, luego de una visita al campus El Bosque.

“Me enamoré de la carrera cuando visité el campus y vi las instalaciones. De ahí supe que quería estudiar en la UNAB . Es un lugar que me permitió ver el potencial de la Ingeniería Biomédica, y la verdad, me da mucha felicidad poder desarrollarme como profesional aquí”, comentó Valeria.

La Universidad UNAB, que ha sido un referente de calidad educativa en Santander y el país, otorga a la joven un reconocimiento a su destacado desempeño académico y la importancia de que los estudiantes de la región continúen sobresaliendo en las pruebas nacionales.

Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la UNAB, expresó su satisfacción por la decisión de Valeria de ingresar a la institución. “Es una gran coincidencia que, en su proceso de selección, haya elegido a la UNAB para cumplir su sueño. Estamos muy contentos de que se forme con nosotros, y confiamos en que esta será una etapa invaluable tanto para ella como para su familia y para la universidad. La esperamos con los brazos abiertos”, destacó Montoya.

Para la familia de Valeria, el ingreso a la UNAB no solo representa un logro personal, sino una oportunidad única. Su padre, Javier Díaz, ingeniero de sistemas, y su madre, Diana González, se mostraron orgullosos y emocionados por el futuro de su hija.

“Sabemos que Valeria tiene una gran capacidad, y aunque este logro ha sido abrumador, ella siempre ha sido la mejor en todo lo que se propone. Estoy seguro de que continuará demostrando su talento aquí”, afirmó el padre de Valeria.