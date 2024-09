Viajeros afectados en la Terminal de Transportes de Bucaramanga por paro comionero

El paro nacional de camioneros continúa causando estragos en el transporte intermunicipal, dejando a cientos de pasajeros varados en la Terminal de Transportes de Bucaramanga. Varios viajeros expresaron su frustración al no poder llegar a sus destinos debido a los bloqueos en las principales vías del país, en especial en el oriente del país.

Jeaneth Ruiz Torres, quien se dirigía al municipio de San Alberto, Cesar, narró su experiencia este domingo 1 de septiembre: "tenía salida para las 7:00 p.m. en Copetran. Llegué a las 6:30 de la tarde y me cancelaron el viaje con la explicación de que estaba cerrada la vía a San Alberto y que por La Lizama también estaba cerrada."

Otro pasajero afectado también dijo: "hoy domingo 1 de septiembre me iba en el bus de las 8:30 p.m. para llegar a trabajar mañana lunes 2 de septiembre a las 8 a.m. Iba a Bogotá por la vía a San Gil, pero ahora me van a mandar por La Lizama y Barrancabermeja. Estoy esperando para salir."

El caos no solo afectó a quienes se dirigían a la capital. Andrés Vega, padre de familia, explicó cómo su viaje a Cúcuta se vio interrumpido.

"Venía a Bucaramanga a una competencia de porrismo y quedamos varados con varias niñas pequeñas. Llevamos tres horas esperando en la Terminal para poder irnos a Cúcuta, pero nos dijeron que había bloqueos en La Laguna. Nos informaron que saldría un bus hacia Ocaña por la ruta Aguachica-Ocaña-Cúcuta, pero bajo nuestro riesgo."

Jaime Pérez, gerente de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, dio a conocer la situación de las vías que comunican a Bucaramanga con la costa Atlántica, Bogotá yCúcuta.

"La vía Bucaramanga a San Gil está cerrada en Mogotes, y la vía a Bogotá en Puente Nacional también sigue bloqueada, con cierres en El Socorro. La ruta hacia Pamplona tiene represamientos en el cruce a Tona y en La Laguna, en Norte de Santander. Además, la vía hacia la Costa Atlántica en el sitio La Esperanza también está bloqueada”, señaló el gerente Pérez.

Por los bloqueos en las vías por parte de camioneros quienes rechazan el alza en el valor del ACPM, la operación en la terminal se ha reducido en un 50%. Según la empresa, en temporada baja el movimiento de vehículos que ingresan y salen de la terminal de transportes es de 600 con transporte de alrededor de 6.000 pasajeros.

“La Terminal está haciendo un esfuerzo por despachar vehículos, y cuando recibimos información de que se abre una vía de manera provisional, los vehículos salen inmediatamente para que los pasajeros puedan llegar a su destino final."

Sin embargo, la incertidumbre continúa para los pasajeros que esperan una pronta solución a los bloqueos que afectan las principales arterias viales del país. La Terminal de Transportes de Bucaramanga sigue monitoreando la situación en tiempo real para poder reanudar los viajes lo más pronto posible.