04 de julio de 2021 - Sala de prensa BLU, programa completo

Este domingo en Sala De Prensa BLU, el doctor Julián Alfredo Fernández, habló sobre el avance de coronavirus en el país.

“Creemos que estamos probablemente, y esperamos que sea así, en el momento más crítico de la pandemia y digo que esperamos que sea así porque esperamos que en las próximas semanas esperar un descenso", explicó.

Además, estuvo también Manuel José Cepeda, quien fue clave en la Constitución política de 1991 y se refirió a los detalles de cómo se realizó hace 30 años.

"Realmente no se logró transformar la forma de hacer política en Colombia, no se logró dignificar la política. Además, no hay políticas públicas orientadas a defender los derechos", dijo.

También, estuvo Martín Orozco, gerente de Invamer, quien se refirió sobre la última encuesta de Invamer.

"La gente está de acuerdo con las manifestaciones siempre y cuando sean pacíficas, están en desacuerdo con el vandalismo", explicó.

Escuche también a Esteman, cantante, quien habló sobre el lanzamiento de su cuarto disco.

"Cuando yo salí del closet por allá en el 2006, obviamente como hombre gay lo escondía mucho, pero no tenía mucho conocimiento de la comunidad trans", dijo.

Escuche el programa completo aquí: