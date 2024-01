La tragedia en la vía entre Quibdó y Medellín: Sala De Prensa Blu, 21 de enero de 2024

El domingo, 21 de enero, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo la corresponsal en el Chocó Andrea Estrella, y el ingeniero José Nieto, quienes hablaron sobre la tragedia y del estado actual de las vías en Chocó y los peligros que estas suponen para quienes las transitan

"Desde la ingeniería se pueden solucionar este tipo de problemas, se requieren los estudios necesarios y la inversión para afrontar el problema", afirmó Nieto.

Catalina Cock, presidenta de la Fundación Mi Sangre habló acerca de la premiación que recibió su fundación en Davos, Suiza.

No sé quien me nominó, eso es anónimo. Luego de un proceso muy largo supe que había ganado, pero no me lo creí hasta que estuve ahí indicó.

La médica veterinaria Carolina Alaguna, conversó sobre qué cosas se debe tener en cuenta cuando se quiere tener un perro en el hogar.

"Hay que entender que el paseo es el momento feliz del perro. Debe ser tiempo de calidad. Lo mínimo son tres salidas al día de mínimo media hora", puntualizó.

El investigador en conflicto y crimen organizado Jorge Mantilla, dio detalles acerca de cómo avanzan las negociaciones de paz con el ELN.

"Recordemos que el ELN está en conflicto con las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo y esto es lo que ha generado un gran impacto humanitario", mencionó.

El cinéfilo Luis Carlos Rueda habló de las últimas noticias del mundo del cine y las series para este 2024.

“Incluso creo que son más serios que los Globos de Oro y que los mismos Óscar, por ejemplo, no nominaron Barbie a mejor película, que me parece un acierto, no porque yo tenga nada en contra la Barbie, porque me parece lo que han hecho, por qué objetivamente se consideran incluso mejor como Academia”, sentenció.

Por último, Nicoll Buitrago se conectó desde la décima expedición Antártica para contar detalles de cómo avanza este proyecto científico.

Escuche el programa completo aquí: