Los ecos del triunfo de Millonarios y su estrella 16: Sala De Prensa Blu, programa junio 25

El domingo, 25 de junio, en Sala De Prensa Blu con Juan Roberto Vargas, estuvo Ricardo Orrego, periodista deportivo del Gol Caracol y Blu Radio, para hablar sobre el título número 16 de Millonarios en liga colombiana frente a Nacional.

"Para el hincha no tiene precio que Millonarios hoy se levante campeón frente a Nacional ": resaltó Ricardo Orrego.

Javier Castell, exfutbolista, entrenador y actual analista deportivo, también dio su opinión sobre la gran final de la Liga BetPlay que gano Millonarios: "Nunca había visto esto, ni siquiera en un campeonato de amigos o de barrio. Esa situación es peor que el mal fútbol que presentó Nacional".

El capitán de Navío, Carlos Romero, explicó lo que pudo ocurrir con el submarino Titán que implosionó en su visita a los restos del Titanic.

"Cuando hay tanta profundidad, la presión de la columna de agua sobre la estructura del casco puede hacer que no se resista tanta presión y el submarino colapse", afirmó el capitán de navío Carlos Romero.

Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde, dio un balance de lo que fue el primer periodo legislativo del presidente Gustavo Petro: "No hay un país en el mundo donde no sea rentable criticar al Congreso, pero eso no va a generar transformaciones en la sociedad".

En el mismo sentido, David Luna, senador de Cambio Radical, también dio su mirada del periodo legislativo que acaba de finalizar.

"El diálogo siempre es bienvenido y necesario, lo preocupante es que el presidente no oye y no acepta propuestas distintas", aseguró el senador Luna.

Sneyder Rico, corresponsal de Noticias Caracol en el llano, explicó cuál es la situación de la vía Bogotá – Villavicencio , la cual se encuentra parcialmente cerrada debido a derrumbes y lodo en la carretera: "Cuando se cierra esta vía, solo el sector turismo en el llano, deja de recibir cerca de mil millones de pesos".

Víctor Navarro, joven venezolano, quien fue un preso político en este país, contó su historia y el martirio por el paso a manos de los agentes del régimen.

