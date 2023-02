Sigue pelea por regulación de apps de transporte: Sala De Prensa Blu, programa completo, febrero 5

En diálogo con Sala de Prensa Blu, Fernando Rey, docente y experto en movilidad, explicó que en el 2012 la Alcaldía de Bogotá había llevado a cabo la licitación de un proyecto de metro en la ciudad con 45 tomos llamados ‘Diseño conceptual de la red de transporte masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y financiero’, que, en 2015, fueron borrados al decir que era imposible y tres años después nuevamente se tuvieron que reiniciar los estudios en la ciudad, los cuales son los que se están realizando hoy.

“La primera conclusión es que cuando se toma la determinación de hacer el cambio a viaducto, que, es un nuevo proyecto, es que no había estudios para ese tipo de metro” , puntualizó.

Por otro lado, esta semana se generó un revuelo a raíz de un proyecto de ley que prepara el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, para regular y endurecer las multas contra las aplicaciones de transporte, que no son legales en Colombia. Los conductores de estas plataformas salieron a las calles para mostrar su descontento con esta decisión.

“Pasó algo muy peligroso, pero que terminó en algo positivo que fue un fantasma muy claro, a través del borrador del proyecto de la Superintendencia de Transporte, de prohibir de facto las aplicaciones de movilidad (…) Digo que hay cosas buenas en esto, es que el debate público mostro que prefieren la oportunidad de elegir y que el Estado no se meta con qué contenidos podemos o no usar. El reto no era evitar que las prohibieron, sino de la regulación. Se trata de regular cada lado”, puntualizó en Sala de Prensa Blu, José Daniel López, presidente de Alianza In, gremio de aplicaciones para Latinoamérica.

Publicidad

Finalmente, Camilo Granada, consultor y analista político, habló en Sala de Prensa Blu sobre las polémicas declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro a través de su Twitter.

“Esto muestra el talante del presidente de la República, se hizo como político en la oposición y su modo de operar funciona en base a la polémica. Y no ha renunciado en la capacidad de movilizar y liderar a sus huestes. Eso lo lleva a usar el medio del Twitter que considera que es la forma más efectiva para liderar y comunicar. Él (presidente Petro) quiere mostrar que tiene la capacidad para movilizar a sus partidarios, para que favorezca su intención de cambio y sus propuestas”, señaló.