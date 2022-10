23 personas con 12 termómetros reforzarán controles por COVID-19 en Rionegro

Después de las quejas de pasajeros en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, el alcalde de Rionegro anunció nuevas medidas.

"Hemos verificado que se están haciendo los respectivos controles para contener el coronavirus. Vamos a fortalecer la presencia en el muelle nacional”, manifestó.

“Se va a reforzar con nueve termómetros infrarrojos sin contacto y 23 personas más en los puestos de control en los muelles internacional y nacional. Actualmente, hay tres termómetros y 12 personas", dijo el alcalde Rodrigo Hernández.

Pero, se mantiene la preocupación en Antioquia por la falta de controles en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, donde algunos viajeros han reportado irregularidades para combatir el coronavirus entre quienes llegan en vuelos internacionales al país.

Uno de los casos registrados es el de María Morei, quien llegó al municipio procedente de Canadá, con escala en EE. UU. y Panamá.

A esta hora, se realiza en nuestro Aeropuerto el comité extraordinario de sanidad portuaria, donde se evalúan los controles implementados para hacer frente al #Covid_19 y se implementan nuevas estrategias. En la jornada participan autoridades municipales y aeroportuarias. pic.twitter.com/d3PTzfrQHc — José María Córdova (@AeropuertoMDE) March 17, 2020

Ella aseguró que no hay controles de seguridad para prevenir el contagio.

“En Canadá hay más de 250 casos confirmados ya, yo creo que me debieron obligar a entrar en cuarentena, pero no me dijeron absolutamente nada", denunció la viajera.

Asimismo, quienes se han movilizado de Medellín al aeropuerto, también denuncian que no hay protocolos, ni siquiera al ingreso del terminal aéreo.

Otro de los casos que también ponen en alerta a las autoridades es el de una familia argentina, que dice no saber si porta o no el virus. Y ahora, denuncian que ni el aeropuerto, ni la aerolínea les responden para regresar a su país.

“Tengo a mi hija, la bebé que tiene un año, ella que está embarazada y mis dos hijas, estamos acá varados y no da respuesta”, contó uno de los integrantes de la familia.

Por ahora y mientras cinco aerolíneas han cerrado operación en el aeropuerto de Rionegro, el alcalde de esta localidad manifestó que se encuentra verificando para una de las denuncias para determinar si se cumplen o no los protocolos de seguridad.

