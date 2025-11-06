En vivo
Blu Radio  / Salud  / A joven de 23 años le dijeron que tenía ganglios inflamados y en realidad era cáncer de cuello

A joven de 23 años le dijeron que tenía ganglios inflamados y en realidad era cáncer de cuello

Lo que parecía una simple inflamación terminó siendo un diagnóstico devastador: un joven de 23 años descubrió que su dolor de cuello ocultaba un cáncer en etapa avanzada.

