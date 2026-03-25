Accidentes con “vehículos fantasmas” siguen pesando en las reclamaciones al sistema de salud

Las reclamaciones por accidentes de tránsito en Colombia continúan evidenciando fallas estructurales en el control y la identificación de responsables. Así lo reportó la Adres, al señalar que los llamados “vehículos fantasmas” siguen teniendo un peso significativo dentro del sistema.

Sistema de salud en Colombia - referencia // Foto: AFP

Del total de nuevas reclamaciones radicadas, 196.099, equivalentes al 45,5 %, correspondieron a siniestros con vehículos no identificados, por un valor de $433.779 millones. Aunque esta cifra representa una disminución del 19,9 % frente a 2024, cuando se reclamaron $541.360 millones, el volumen de casos refleja que el problema persiste y continúa trasladando la carga económica al sistema de salud.

En paralelo, la entidad indicó que 234.552 reclamaciones (54,4 %) estuvieron asociadas a vehículos identificados sin SOAT vigente, por un total de $636.900 millones. Este comportamiento muestra un aumento frente al 46,7 % registrado el año anterior, lo que evidencia un crecimiento en la evasión de este seguro obligatorio.

Sistema de Salud. Foto: referencia, AFP

Dentro de este grupo, las motocicletas concentran la mayor parte de los casos. Según el informe, el 95,9 % de las reclamaciones correspondieron a motos, con 225.267 registros por $610.775 millones. Esto representa un incremento del 11,0 % en el número de reclamaciones y del 19,3 % en el valor reclamado frente a 2024.