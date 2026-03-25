Accidentes con “vehículos fantasmas” siguen pesando en las reclamaciones al sistema de salud

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Las reclamaciones por accidentes de tránsito en Colombia continúan evidenciando fallas estructurales en el control y la identificación de responsables. Así lo reportó la Adres, al señalar que los llamados “vehículos fantasmas” siguen teniendo un peso significativo dentro del sistema.
Del total de nuevas reclamaciones radicadas, 196.099, equivalentes al 45,5 %, correspondieron a siniestros con vehículos no identificados, por un valor de $433.779 millones. Aunque esta cifra representa una disminución del 19,9 % frente a 2024, cuando se reclamaron $541.360 millones, el volumen de casos refleja que el problema persiste y continúa trasladando la carga económica al sistema de salud.
En paralelo, la entidad indicó que 234.552 reclamaciones (54,4 %) estuvieron asociadas a vehículos identificados sin SOAT vigente, por un total de $636.900 millones. Este comportamiento muestra un aumento frente al 46,7 % registrado el año anterior, lo que evidencia un crecimiento en la evasión de este seguro obligatorio.
Dentro de este grupo, las motocicletas concentran la mayor parte de los casos. Según el informe, el 95,9 % de las reclamaciones correspondieron a motos, con 225.267 registros por $610.775 millones. Esto representa un incremento del 11,0 % en el número de reclamaciones y del 19,3 % en el valor reclamado frente a 2024.