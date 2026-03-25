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Blu Radio  / Salud  / Accidentes con “vehículos fantasmas” siguen pesando en las reclamaciones al sistema de salud

Accidentes con “vehículos fantasmas” siguen pesando en las reclamaciones al sistema de salud

Aunque disminuye el valor reclamado frente a 2024, miles de casos continúan sin responsables identificados, mientras crecen los siniestros con vehículos sin SOAT.

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Foto: AFP, referencia
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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