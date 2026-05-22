ACEMI alerta por aumento de enfermedades crónicas y fallas en prevención en Colombia

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, encendió las alertas sobre el estado de salud de los colombianos al revelar un incremento acelerado de enfermedades crónicas, fallas en prevención y retrasos en tratamientos prioritarios, según su más reciente boletín “Salud en Cifras 2026”.

El informe muestra que entre 2015 y 2024 los trastornos mentales y del comportamiento fueron las patologías que más crecieron en el país, con un aumento del 166,8%, al pasar de una tasa ajustada de 16,6 a 44,2 casos por cada mil habitantes. También aumentaron las enfermedades tumorales en 78,5% y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en 72%.

ACEMI señaló además que la hipertensión arterial y la diabetes concentran una de las mayores cargas del sistema de salud. Para 2024 se identificaron más de 6,2 millones de personas con hipertensión y 2,3 millones con diabetes, mientras que la enfermedad renal crónica ya afecta a 1,2 millones de colombianos.

El reporte también advierte sobre los rezagos en vacunación. Aunque la meta nacional es alcanzar coberturas superiores al 95%, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano apenas llega al 54,7% en niñas y al 44,7% en niños de nueve años. En regiones como Buenaventura, Vichada, Chocó y La Guajira las coberturas están incluso por debajo del 60%.



En materia de cáncer, el documento revela problemas en la oportunidad de atención. En cáncer de mama el tiempo entre la consulta por síntomas y el inicio del tratamiento sigue en 92,4 días, pese a que la meta es de 60 días. En cáncer de próstata, el acceso al primer tratamiento tarda en promedio 70,5 días, más del doble de la meta establecida de 30 días.

ACEMI también alertó sobre el control insuficiente de enfermedades crónicas. Aunque el 65,3% de pacientes con hipertensión mantiene controlada la presión arterial, en diabetes apenas el 23,1% logra un control metabólico adecuado, una caída de más de siete puntos porcentuales frente a 2022.

Otro de los puntos críticos expuestos por el gremio es la atención a pacientes con VIH. Solo el 53,1% de los nuevos casos inicia tratamiento antirretroviral dentro de los primeros 30 días después del diagnóstico, lejos de la meta del 95%. Además, la cobertura de terapia antirretroviral cayó de 83,1% en 2023 a 81% en 2025.

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El informe concluye que, aunque hay avances en diagnóstico temprano de algunos cánceres y recuperación de servicios tras la pandemia, persisten desafíos estructurales en acceso, prevención y manejo oportuno de enfermedades de alto impacto en Colombia.