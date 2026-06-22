ACEMI pide un plan de estabilización y mayor diálogo para recuperar el sistema de salud

ACEMI expresó su expectativa frente al inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y señaló que espera que se materialicen los compromisos de diálogo y construcción conjunta planteados durante la campaña presidencial.

De acuerdo con el gremio, el nuevo Gobierno asumirá la dirección de un sistema de salud que enfrenta importantes desafíos. Entre ellos mencionó dificultades en la operación de los servicios, problemas de financiamiento y una pérdida de confianza entre los diferentes actores que hacen parte del sector.

Sistema de Salud. Foto: referencia, AFP

ACEMI afirmó que la situación requiere la adopción de medidas inmediatas orientadas a estabilizar el sistema. En ese sentido, planteó la necesidad de poner en marcha un plan de choque que permita atender los retrasos acumulados en la prestación de servicios de salud, así como avanzar en la búsqueda de recursos que contribuyan a garantizar la sostenibilidad financiera del modelo.

El gremio también insistió en la importancia de fortalecer los espacios de concertación. Según indicó, durante los últimos años ha existido una ausencia de diálogo entre el Gobierno y diversos sectores de la salud, situación que, a su juicio, ha dificultado la construcción de soluciones conjuntas para los problemas que enfrenta la atención de los usuarios.



Asimismo, ACEMI manifestó que ha presentado propuestas al equipo del nuevo gobierno y aseguró que está dispuesta a participar en los procesos de reconstrucción y estabilización del sistema. La organización señaló que el trabajo coordinado entre las EPS, los prestadores, los pacientes y las autoridades será fundamental para recuperar la capacidad de respuesta del sector y mejorar la atención de la población colombiana.

Finalmente, el gremio reiteró su disposición para contribuir a la formulación de medidas que permitan fortalecer el sistema de salud y garantizar la continuidad de los servicios para millones de usuarios en todo el país.