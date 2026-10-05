Afiliados de Salud Total en tres departamentos podrán tramitar autorizaciones por WhatsApp

Salud Total EPS-S habilitó una línea exclusiva de WhatsApp para sus afiliados en Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, luego de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en varias de sus sedes de atención, principalmente en Cali, Pereira y Armenia.

La medida cobija a más de 660.000 afiliados de estos tres departamentos, quienes podrán realizar de manera virtual trámites que antes requerían desplazarse hasta una sede física.

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A través del número 333 033 4094, los usuarios podrán solicitar autorizaciones para medicamentos, consultas médicas y procedimientos. También podrán consultar información relacionada con las medidas adoptadas durante la emergencia.

Foto: Blu Radio

¿Cómo funcionará el WhatsApp de Salud Total?

Para utilizar este canal, primero deben actualizar sus datos de contacto en la página web de Salud Total. Después, tendrán que agregar el número de WhatsApp a sus contactos e iniciar una conversación con un saludo.



El usuario deberá ingresar su tipo y número de documento y enviar una copia de la orden médica. Posteriormente, recibirá una confirmación de que el documento fue recibido y deberá enviar también la historia clínica relacionada con la solicitud.

Una vez revisada la documentación, la información sobre el trámite llegará al correo electrónico del afiliado. Allí encontrará el direccionamiento, es decir, los datos del lugar donde podrá recibir la atención médica o reclamar los medicamentos.

Políticas de privacidad de WhatsApp Foto: AFP

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Una alternativa para los usuarios

La EPS explicó que esta alternativa busca evitar que los usuarios tengan que desplazarse hasta las sedes que permanecen cerradas o que presentan afectaciones por el terremoto.

El presidente de Salud Total EPS-S, Jorge Alberto Tamayo Saldarriaga, señaló que la prioridad es evitar que los trámites se detengan por las dificultades de movilidad o por el cierre de los puntos de atención.

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La línea de WhatsApp ya se encuentra habilitada y es exclusiva para los afiliados de Salud Total en Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.