Ak Forte, el suplemento que el Invima advierte no consumir por riesgos cardiovasculares

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, advirtió que hay riesgo sanitario a raíz del producto Ak Forte. Este suplemento, que es vendido en internet y tiendas naturistas, es usado para combatir la artritis, reconstrucción del cartílago, antiinflamatorio y analgésico; sin embargo, este tendría en sus componentes diclofenaco, dexametasona y metocarbamol que no figuran en la etiqueta del producto, que podrían contraer riesgos en salud cardiovascular.

Este suplemento, inicialmente, es "eficaz" en problemas de articulaciones de lesiones deportivas, pues dice que mejora la movilidad y normal funcionamiento de articulaciones. Sin embargo, el Invima aseguró que los análisis de laboratorio adelantados por la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA) confirmaron que el producto AK FORTE contiene diclofenaco, dexametasona y metocarbamol que no figuran.

Es importante saber que el diclofenaco es un fármaco antiinflamatorio que puede generar un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, así como daños gastrointestinales graves; la dexametasona es un medicamento que se utiliza normalmente para tratar diferentes afecciones inflamatorias y puede afectar la capacidad del organismo para combatir infecciones; el metocarbamol es un relajante muscular que puede causar sedación, mareos y presión arterial baja.

“La presencia de diclofenaco, dexametasona y metocarbamol en Ak Forte convierte al producto en un medicamento no aprobado para su consumo, puesto que no se ha establecido su seguridad y eficacia. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de un producto fraudulento que, al no contar con un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, informó el Invima.

El Invima dijo que los ciudadanos deben abstenerse de comprar el producto, suspenderlos si lo consumen y alertar a las autoridades si conoce lugares donde lo comercialicen a través del link https://primaryreporting.who-umc.org/CO o por medio del email invimafv@invima.gov.co.

