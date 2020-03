Alertan por falta de elementos de protección para evitar que médicos se contagien de COVID-19 en Antioquia

Por: Redacción Digital BLU Radio

En la lucha contra el coronavirus, mientras muchos hacen teletrabajo, los médicos duplican esfuerzos para atender a los pacientes. Por ello, la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, reveló la preocupación hacia la falta de camas e insumos de protección en hospitales del departamento para enfrentar el coronavirus.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

La alerta la encendió Germán Reyes, director de Asmedas, quien asegura que las 4.000 camas de hospital que existen en el departamento, están ocupadas. Pero dijo que el principal problema es la falta de insumos básicos para personal médico y de enfermería, como tapabocas y alcohol.

“El personal de salud no tiene elementos de protección. En los hospitales no hay ni mascarillas, ni jabón, ni duchas para que el personal de salud después de un turno se bañe. No hay ropa. Entonces, la gente tiene que llegar con la ropa de su casa y devolverse con ella a sus casas. Eso es un riesgo y por eso estamos alertando”, dijo Reyes.

Le puede interesar: Mascotas no trasmiten COVID – 19, insisten autoridades ambientales en Medellín

Publicidad

Por su parte, Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, reveló que, en el departamento, como en el resto de las regiones del país, hay un gran déficit en la infraestructura de los hospitales.

“Si nos enfermamos todos a la vez, con las proyecciones que se tienen de que más o menos el 15% o 20% de la población estaría muy sintomática y tendría que hospitalizarse o hasta entrar a cuidados intensivos, con esos cálculos, no nos da la capacidad instalada que tenemos en el país”, dijo Martínez.

De esta manera, según Martínez, si ese porcentaje de la población llegaran a requerir de algún servicio hospitalario, este no se lograría atender de manera oportuna.

undefined