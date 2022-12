Análisis: ¿Cuándo se podrá volver a salir sin restricciones en Colombia?

Héctor Hernández, director de Primera Página, mencionó que el encierro actual durará mucho más tiempo a causa de la poca rigurosidad con la que se cumplen las medidas del Gobierno.

“Mientras no se resuelva el problema de salubridad no vamos a salir. En sociedades como la nuestra, desafortunadamente, no somos rigurosos con las medidas que debemos adoptar para darle cabida a una reapertura”, explicó.

Con las cifas de casos confirmados cada día en ascenso en Colombia, el regreso a la realidad parece lejano, incluso, medidas recientes como las adoptadas en Bogotá, dan cuenta de una reapertura que, por ahora, no se ve cerca.

"El problema es la forma cómo se va a abordar la reapertura. La tasa de crecimiento de las muertes es enorme, por eso es que a mí me sorprende que estamos en una guerra contra un microorganismo”, comentó.

Según Hernández, muchos sectores que actualmente no se han visto afectados podrían sentir la crisis cuadno no exista demanda de sus productos.

“Hay ciertos sectores que no están tan afectados, pero seguramente se van a ver afectados más adelante porque no va haber demanda. Queremos seguir teniendo la vida que teníamos hace cuatro cinco meses y eso no es así”, añadio.

