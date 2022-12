Andrés Duque, el cirujano que devuelve y multiplica sonrisas en Colombia

El cirujano maxilofacial Andrés Duque tuvo oportunidad de hacer una vida fuera de Colombia, pero decidió volver a su terruño con un solo propósito en mente: ayudar a los demás. La iniciativa con la que lo logra se llama Caritas Alegres. El padre Linero, desde el hospital de Meissen, en Ciudad Bolívar, habló con el especialista sobre su labor.

Vea también: Las claves de Linero para enfrentar los no tan buenos tiempos

Publicidad

A través de su trabajo, desarrollado a través de la Red de Servicios Integrados de Salud Sur, el Instituto Roosevelt y la Fuerza Aérea Colombiana, este profesional médico se encarga de devolver sonrisas y multiplicarlas, a pacientes con labio y paladar fisurado, así como a sus familias.

“Es un cambio importante en sus vidas, en su misma forma de ser, en la casa. Todas las personas que están involucradas con estos pacientes tienen un cambio”, indicó Andrés Duque al padre Linero en Mañanas BLU.

“Estos tratamientos no son solo de una sola cirugía, son tratamientos 20 años, en los cuales, si no lo hacemos así, si no llevamos a estos niños, paso a pasito, no vamos a lograr que se integren a la sociedad”, agregó.

Más de Linero: Los ‘likes’ en redes sociales y el peligro del ‘qué dirán’

Publicidad

“Al principio fue muy duro enterarme que mi niño venía con el labio y paladar fisurado, pero al conocer el doctor nos ha ayudado muchísimo”, contó Lina, una madre beneficiada por el cirujano Duque.

Escuche este reporte de Linero al barrio:

Publicidad